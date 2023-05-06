МИД РФ: Ответственность за теракт против Прилепина лежит на США
Ответственность за теракт, совершённый против Захара Прилепина, лежит в первую очередь на США. Об этом заявили в МИД РФ.
"Российские правоохранительные органы выясняют все детали произошедшего. Однако уже сейчас из материалов, полученных оперативно сработавшими МВД России и СК России, очевидно, что речь идёт об очередном террористическом акте, организованном и исполненном киевским режимом, за которым стоят западные кураторы", — говорится в комментарии на сайте МИД РФ.
Как отметили в МИД РФ, этот теракт стал очередным проявлением "того системного подхода к устранению идейных оппонентов, который стараниями Вашингтона с 2014 года активно насаждался на Украине, став базовым рефлексом киевского режима". Так, в ведомстве напомнили о существовании такого веб-сайта, как "Миротворец", где размещаются списки неугодных Киеву. Там на фото добавляют пометку о "ликвидации" после гибели человека.
В МИД РФ добавили, что Украина объявила настоящую охоту на неугодных журналистов, литераторов, общественных деятелей, убиты Дарья Дугина, Владлен Татарский.
"Ответственность за этот и другие террористические акты лежит не только на украинских властях, но и на их западных покровителях, в первую очередь на США, чьими стараниями с момента государственного переворота в феврале 2014 года кропотливо взращивался замешанный на неонацизме антироссийский проект на Украине", — заявили в МИД РФ.
Там указали на тот факт, что США до сих пор не осудили очередной теракт в отношении российского общественного деятеля. В ведомстве считают, что это саморазоблачительно для властей Штатов.
Напомним, 6 мая в Нижегородской области взорвали автомобиль Audi Q7, в котором находился Захар Прилепин. Писатель получил ранения, его водитель погиб. Это сослуживец публициста, бывший луганский ополченец. В МИД РФ назвали террористическим киевский режим после подрыва машины писателя. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "Теракт". Подозреваемый в подрыве авто задержан по горячим следам. Кроме того, установлены квартиры в Подмосковье, где готовилось покушение на Прилепина. А прокуратура показала видео с места подрыва автомобиля.
Shutterstock