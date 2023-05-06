МИД РФ: Ответственность за теракт против Прилепина лежит на США

Ответственность за теракт, совершённый против Захара Прилепина, лежит в первую очередь на США. Об этом заявили в МИД РФ.

"Российские правоохранительные органы выясняют все детали произошедшего. Однако уже сейчас из материалов, полученных оперативно сработавшими МВД России и СК России, очевидно, что речь идёт об очередном террористическом акте, организованном и исполненном киевским режимом, за которым стоят западные кураторы", — говорится в комментарии на сайте МИД РФ.

Как отметили в МИД РФ, этот теракт стал очередным проявлением "того системного подхода к устранению идейных оппонентов, который стараниями Вашингтона с 2014 года активно насаждался на Украине, став базовым рефлексом киевского режима". Так, в ведомстве напомнили о существовании такого веб-сайта, как "Миротворец", где размещаются списки неугодных Киеву. Там на фото добавляют пометку о "ликвидации" после гибели человека.

В МИД РФ добавили, что Украина объявила настоящую охоту на неугодных журналистов, литераторов, общественных деятелей, убиты Дарья Дугина, Владлен Татарский.

"Ответственность за этот и другие террористические акты лежит не только на украинских властях, но и на их западных покровителях, в первую очередь на США, чьими стараниями с момента государственного переворота в феврале 2014 года кропотливо взращивался замешанный на неонацизме антироссийский проект на Украине", — заявили в МИД РФ.