"Семьи братского мира": Президент Никарагуа Ортега поздравил россиян с Днём Победы

"В 78-ю годовщину Великой Победы Советского Союза и народов над гитлеровским фашизмом, который сегодня намерены возродить враги свободы и всеобщего блага, направляем приветствие от имени героического народа и празднуем годовщину Победы в светлой борьбе с противниками жизни и рода человеческого", — говорится в поздравлении, которое приводит издание El 19 Digital.

В тексте сказано, что народ Никарагуа присоединяется к празднику победы над нацизмом и чтит память павших в годы Великой Отечественной войны. Власти страны обратились в послании как к главе российского государства, так и к каждой семье России. Они указали на принадлежность всех к одному большому семейству "братского и солидарного мира" и поздравили со всеми победами, "в том числе с теми, которые обязательно свершатся".