"Семьи братского мира": Президент Никарагуа Ортега поздравил россиян с Днём Победы
Президент Никарагуа Ортега поздравил жителей и руководство РФ с Днём Победы
Власти Никарагуа поздравили россиян и главу государства Владимира Путина с Днём Победы. Президент Даниэль Ортега и вице-президент Росарио Мурильо высказали мнение, что это одна из величайших побед русского народа.
"В 78-ю годовщину Великой Победы Советского Союза и народов над гитлеровским фашизмом, который сегодня намерены возродить враги свободы и всеобщего блага, направляем приветствие от имени героического народа и празднуем годовщину Победы в светлой борьбе с противниками жизни и рода человеческого", — говорится в поздравлении, которое приводит издание El 19 Digital.
В тексте сказано, что народ Никарагуа присоединяется к празднику победы над нацизмом и чтит память павших в годы Великой Отечественной войны. Власти страны обратились в послании как к главе российского государства, так и к каждой семье России. Они указали на принадлежность всех к одному большому семейству "братского и солидарного мира" и поздравили со всеми победами, "в том числе с теми, которые обязательно свершатся".
Ранее Лайф писал, что в Кремле раскрыли график Путина и иностранных лидеров на 9 Мая. Для участия в праздновании Дня Победы прибыли лидеры шести соседних республик. Это президенты Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Белоруссии, а также премьер Армении. Главы первых двух уже побывали в Тверской области, где возложили венки к мемориалу подо Ржевом. Также Владимир Путин пригласил президента Туркмении.