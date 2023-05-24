НАК: РФ сможет противостоять террористическим угрозам в приграничных районах

Россия сможет противостоять любым угрозам, в том числе террористическим, в приграничных территориях страны. Об этом заявил официальный представитель Национального антитеррористического комитета (НАК) Андрей Пржездомский.

По его словам, в настоящее время по линии оперативных штабов мобилизованы достаточно большие ресурсы, разворачивается работа антитеррористических комиссий.