НАК: РФ сможет противостоять террористическим угрозам в приграничных районах
Россия сможет противостоять любым угрозам, в том числе террористическим, в приграничных территориях страны. Об этом заявил официальный представитель Национального антитеррористического комитета (НАК) Андрей Пржездомский.
По его словам, в настоящее время по линии оперативных штабов мобилизованы достаточно большие ресурсы, разворачивается работа антитеррористических комиссий.
"Мы в таких случаях всегда говорим: "Да, ситуация сложная". Я думаю, мы сможем противостоять любым угрозам <…> совершить нападение на территорию РФ", — приводит ТАСС слова представителя НАК.
Лайф напоминает, что 22 мая Белгородскую область атаковала украинская ДРГ. Российским военным удалось уничтожить более 70 диверсантов, а также их технику и захватить трофейную американскую бронемашину. В результате действий ДРГ пострадало более десяти мирных жителей, а также погиб один человек. В ООН на атаку украинцев на мирных жителей РФ отреагировали очень сдержанно. А житель белгородского села Глотово рассказал Лайфу, как его машину расстреляли в упор украинские диверсанты.
Минобороны РФ