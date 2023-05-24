Появились фото автомобиля, обстрелянного украинской ДРГ в белгородском селе Глотово

На сиденьях и на полу — лужи крови водителя и его жены. Последняя до сих пор находится в реанимации. Сам хозяин автомобиля получил ранение обеих рук.

Ранее житель белгородского села Глотово рассказал, как его машину расстреляла в упор украинская диверсионно-разведывательная группа. По словам Анатолия, в день атаки он с женой поехал на машине в магазин и попутно за бензином для генератора, так как в посёлке отключили свет. Однако не успела пара проехать и километра, как на их пути встали диверсанты.