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24 мая, 20:31

Появились фото автомобиля, обстрелянного украинской ДРГ в белгородском селе Глотово

Опубликованы кадры обстрела украинскими диверсантами автомобиля в Глотово

<p>Автомобиль пары из белгородского села Глотово, обстрелянный украинскими диверсантами. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Автомобиль пары из белгородского села Глотово, обстрелянный украинскими диверсантами. Обложка © t.me / SHOT

Опубликованы эксклюзивные кадры с автомобилем, который в белгородском селе Глотово обстреляли украинские диверсанты. На опубликованных телеграм-каналом SHOT фото видно, что серая "лада" буквально изрешечена пулями.

  • Автомобиль пары из белгородского села Глотово, обстрелянный украинскими диверсантами. Фото © t.me / SHOT
    Автомобиль пары из белгородского села Глотово, обстрелянный украинскими диверсантами. Фото © t.me / SHOT
  • Автомобиль пары из белгородского села Глотово, обстрелянный украинскими диверсантами. Фото © t.me / SHOT
    Автомобиль пары из белгородского села Глотово, обстрелянный украинскими диверсантами. Фото © t.me / SHOT
  • Автомобиль пары из белгородского села Глотово, обстрелянный украинскими диверсантами. Фото © t.me / SHOT
    Автомобиль пары из белгородского села Глотово, обстрелянный украинскими диверсантами. Фото © t.me / SHOT

Автомобиль пары из белгородского села Глотово, обстрелянный украинскими диверсантами. Фото © t.me / SHOT

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На сиденьях и на полу — лужи крови водителя и его жены. Последняя до сих пор находится в реанимации. Сам хозяин автомобиля получил ранение обеих рук.

Ранее житель белгородского села Глотово рассказал, как его машину расстреляла в упор украинская диверсионно-разведывательная группа. По словам Анатолия, в день атаки он с женой поехал на машине в магазин и попутно за бензином для генератора, так как в посёлке отключили свет. Однако не успела пара проехать и километра, как на их пути встали диверсанты.

Жители Глотово из леса видели, как украинские диверсанты хозяйничают в их дворах

Жители Глотово из леса видели, как украинские диверсанты хозяйничают в их дворах

Напомним, 22 мая Белгородскую область атаковала украинская ДРГ. Российским военным удалось уничтожить более 70 диверсантов, а также их технику и захватить трофейную американскую бронемашину. В результате действий ДРГ пострадало более десяти мирных жителей, а также погиб один человек. В ООН на атаку украинцев на мирных жителей РФ отреагировали очень сдержанно. Жительница белгородского села Козинка рассказала, что диверсанты забрали у её отца зажигалку с портретом российского президента Владимира Путина.

Анатолий Симоненко
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