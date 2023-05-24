Появились фото автомобиля, обстрелянного украинской ДРГ в белгородском селе Глотово
Опубликованы кадры обстрела украинскими диверсантами автомобиля в Глотово
Автомобиль пары из белгородского села Глотово, обстрелянный украинскими диверсантами. Обложка © t.me / SHOT
Опубликованы эксклюзивные кадры с автомобилем, который в белгородском селе Глотово обстреляли украинские диверсанты. На опубликованных телеграм-каналом SHOT фото видно, что серая "лада" буквально изрешечена пулями.
На сиденьях и на полу — лужи крови водителя и его жены. Последняя до сих пор находится в реанимации. Сам хозяин автомобиля получил ранение обеих рук.
Ранее житель белгородского села Глотово рассказал, как его машину расстреляла в упор украинская диверсионно-разведывательная группа. По словам Анатолия, в день атаки он с женой поехал на машине в магазин и попутно за бензином для генератора, так как в посёлке отключили свет. Однако не успела пара проехать и километра, как на их пути встали диверсанты.
Напомним, 22 мая Белгородскую область атаковала украинская ДРГ. Российским военным удалось уничтожить более 70 диверсантов, а также их технику и захватить трофейную американскую бронемашину. В результате действий ДРГ пострадало более десяти мирных жителей, а также погиб один человек. В ООН на атаку украинцев на мирных жителей РФ отреагировали очень сдержанно. Жительница белгородского села Козинка рассказала, что диверсанты забрали у её отца зажигалку с портретом российского президента Владимира Путина.