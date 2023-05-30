В полиции Подмосковья ввели план "Тайфун" после атаки беспилотников
В подмосковной полиции введён план "Тайфун". Это связано с атакой беспилотников на регион. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
План "Тайфун" предполагает сбор личного состава, привлекаемого к ликвидации последствий ЧС. Ранее он был введён в московской полиции.
Ранее сообщалось, что беспилотник со взрывчаткой врезался в жилой дом на Ленинском проспекте в Москве. Дрон ударил в квартиру на 14-м этаже, однако взрывчатка не сдетонировала. Лайф публиковал кадры БПЛА, атаковавшего дом на Ленинском проспекте. Кроме того, сообщалось о взрыве в многоэтажном доме на улице Атласова в поселении Московский. Внизу также обнаружили части беспилотника. Позднее атака произошла на дом на Профсоюзной улице. БПЛА врезался в окно квартиры на 16-м этаже и разбил его. По словам мэра Сергея Собянина, никто серьёзно не пострадал.
ТАСС / NEWS.ru / Сергей Петров