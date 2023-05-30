Лайф публикует кадры падения сбитого беспилотника в Подмосковье
В районе подмосковного посёлка Ильинка утром 30 мая был сбит беспилотник. Кадры, на которых, предположительно, запечатлён момент падения аппарата, публикует телеграм-канал SHOT.
Падение беспилотника в Подмосковье. Видео © SHOT
Судя по кадрам, дрон упал в поле. На видео слышно взрыв после падения аппарата, а в небо поднялись клубы дыма. Вероятно, БПЛА участвовал в атаке на Москву.
Ранее сообщалось, что беспилотник со взрывчаткой врезался в жилой дом на Ленинском проспекте в Москве. Дрон ударил в квартиру на 14-м этаже, однако взрывчатка не сдетонировала. Лайф публиковал кадры БПЛА, атаковавшего дом на Ленинском проспекте. Кроме того, сообщалось о взрыве в многоэтажном доме на улице Атласова в поселении Московский. Внизу также обнаружили части беспилотника. Позднее атака произошла на дом на Профсоюзной улице. БПЛА врезался в окно квартиры на 16-м этаже и разбил его. По словам мэра Сергея Собянина, в результате атаки никто серьёзно не пострадал. Он уточнил, что за медпомощью обратились два человека.