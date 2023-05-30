Лайф публикует кадры падения сбитого беспилотника в Подмосковье

В районе подмосковного посёлка Ильинка утром 30 мая был сбит беспилотник. Кадры, на которых, предположительно, запечатлён момент падения аппарата, публикует телеграм-канал SHOT .

Судя по кадрам, дрон упал в поле. На видео слышно взрыв после падения аппарата, а в небо поднялись клубы дыма. Вероятно, БПЛА участвовал в атаке на Москву.