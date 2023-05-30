Студентки объяснили, почему влетевший в окно ударный дрон их не разбудил
Девушки, в квартиру к которым влетел дрон в Москве, спали в другой комнате
Обломки дрона в доме на Ленинском проспекте Москвы. Фото © Telegram / Mash
Девушки, в квартиру к которым сегодня залетел украинский ударный беспилотник во время атаки дронов на Москву, крепко спали в другой комнате, поэтому они и не проснулись из-за случившегося. Студентки рассказали, что их разбудили звуки стука в дверь.
Студентки пояснили, почему не проснулись из-за падения ударного дрона в их квартиру. Видео © Telegram / Mash
"Мы спали в этот момент. Мы легли достаточно поздно, в три часа ночи. Мы не слышали, как это произошло. Пахло очень сильно бензином, керосином. Мы услышали звуки стука и звонка в дверь, после этого проснулись", — рассказала одна из девушек в беседе с Mash.
Последствия прилёта дрона в квартиру на Ленинском проспекте Москвы. Фото © Telegram / Mash
Она добавила, что после пробуждения увидела обломки беспилотника, на полу было битое стекло, чувствовался резкий запах бензина. Девушки открыли дверь охраннику, который велел им собираться и уходить из квартиры.
Ранее Лайф писал о том, что в Москве три 18-летние девушки так крепко спали в квартире на Ленинском проспекте, что не проснулись, даже когда к ним в окно залетел украинский ударный дрон.
Напомним, утром 30 мая жители Москвы и Подмосковья сообщили о нескольких инцидентах с дронами, в том числе на улице Атласова в поселении Московский, Профсоюзной улице, Ленинском проспекте в Москве. В Минобороны РФ уточнили, что всего выпущено восемь беспилотников, все они поражены. В Кремле уверены, что за атакой беспилотников на Москву стоит Киев. Сергей Шойгу подчеркнул, что целью атаки были гражданские объекты. СК завёл дело о теракте после атаки дронов на Москву.