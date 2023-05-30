Студентки объяснили, почему влетевший в окно ударный дрон их не разбудил

Девушки, в квартиру к которым сегодня залетел украинский ударный беспилотник во время атаки дронов на Москву, крепко спали в другой комнате, поэтому они и не проснулись из-за случившегося. Студентки рассказали, что их разбудили звуки стука в дверь.

Студентки пояснили, почему не проснулись из-за падения ударного дрона в их квартиру. Видео © Telegram / Mash

"Мы спали в этот момент. Мы легли достаточно поздно, в три часа ночи. Мы не слышали, как это произошло. Пахло очень сильно бензином, керосином. Мы услышали звуки стука и звонка в дверь, после этого проснулись", — рассказала одна из девушек в беседе с Mash.

Последствия прилёта дрона в квартиру на Ленинском проспекте Москвы. Фото © Telegram / Mash

Она добавила, что после пробуждения увидела обломки беспилотника, на полу было битое стекло, чувствовался резкий запах бензина. Девушки открыли дверь охраннику, который велел им собираться и уходить из квартиры.