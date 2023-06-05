Награждены полицейские, быстро поймавшие исполнителя покушения на Прилепина

Власти Нижнего Новгорода наградили полицейских, которые задержали обвиняемого в подрыве машины писателя Захара Прилепина. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Сегодня наградили полицейских из Семёновского округа. Александр Соколов, Дмитрий Воеводин (на фото оба в верхнем ряду) и Екатерина Сироткина — именно они 6 мая обнаружили и оперативно задержали мужчину, подозреваемого в подрыве автомобиля Захара Прилепина", — написал он.