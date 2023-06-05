Награждены полицейские, быстро поймавшие исполнителя покушения на Прилепина
Нижегородские полицейские, задержавшие обвиняемого в подрыве машины Прилепина. Обложка © Telegram / Глеб Никитин
Власти Нижнего Новгорода наградили полицейских, которые задержали обвиняемого в подрыве машины писателя Захара Прилепина. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
"Сегодня наградили полицейских из Семёновского округа. Александр Соколов, Дмитрий Воеводин (на фото оба в верхнем ряду) и Екатерина Сироткина — именно они 6 мая обнаружили и оперативно задержали мужчину, подозреваемого в подрыве автомобиля Захара Прилепина", — написал он.
Им вручили награды от правительства области за высокий профессионализм в раскрытии преступлений и в связи с празднованием 305-летия российской полиции. Никитин также поблагодарил сотрудников за оперативную и слаженную работу.
Напомним, 6 мая в Нижегородской области взорвали автомобиль Захара Прилепина. Он получил тяжёлые ранения, а его друг Александр Шубин, находившийся в машине, погиб. Правоохранители быстро задержали подозреваемого — уроженца Украины Александра Пермякова, который признался в работе на спецслужбы сопредельного государства. Тем временем писатель перенёс несколько операций и начал проходить реабилитацию. Прилепина перевели в обычную палату, сам он признался, что заново учится ходить после покушения и не скоро выпишется из больницы.