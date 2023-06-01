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1 июня, 08:00

Пригожин навестил в больнице пережившего покушение Прилепина

<p>Евгений Пригожин навестил в больнице Захара Прилепина. Обложка © T.me / <a href="https://t.me/zakharprilepin/18569" target="_blank" rel="noopener noreferrer">zakharprilepin</a></p>

Евгений Пригожин навестил в больнице Захара Прилепина. Обложка © T.me / zakharprilepin

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин навестил писателя Захара Прилепина, который после покушения находится в больнице в Нижегородской области. Также появилось их совместное фото.

"Поговорили о фронтовых делах, обменялись мнениями", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Прилепина.

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Напомним, 6 мая в Нижегородской области взорвали автомобиль Захара Прилепина. Он получил тяжёлые ранения, а его друг Александр Шубин, находившийся в машине, погиб. Правоохранители быстро задержали подозреваемого — уроженца Украины Александра Пермякова, который признался в работе на спецслужбы сопредельного государства. Тем временем писатель перенёс несколько операций и уже начал проходить реабилитацию. Прилепина уже перевели в обычную палату, сам он признался, что заново учится ходить после покушения и не скоро выпишется из больницы.

Прилепин сообщил, что перенёс четыре сложные операции после покушения

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Иван Косицын
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