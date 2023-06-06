В Геническе опровергли сообщения об эвакуации местных органов власти
Администрация Геническа опровергла сообщения об эвакуации органов власти
Сообщения об эвакуации органов власти из Геническа в Херсонской области не являются правдивыми. Об этом в телеграм-канале заявила администрация города.
"В украинских телеграм-каналах распространяется информация о том, что глава Генической администрации Елена Терских якобы дала "поручение" о подготовке сотрудников администраций нескольких муниципалитетов к эвакуации. Официально заявляем, что данная информация не соответствует действительности", — сказано в сообщении.
В местной администрации добавили, что украинские провокаторы не удосужились ознакомиться с новым административно-территориальным делением Херсонской области, при котором Генический, Новотроицкий, Нижнесерогозский и Ивановский муниципальные округа являются самостоятельными административно-территориальными единицами. Терских подчеркнула, что у неё нет полномочий давать поручения главам отдельных муниципалитетов.
Напомним, в результате ночных ударов ВСУ по территории Каховской ГЭС в Херсонской области оказались разрушены 11 из 28 пролётов, вода стала сбрасываться по течению. В Сети появилось видео сброса воды и последствий ударов по станции. Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил, что сама дамба не повреждена. По предварительным данным, гидроэлектростанцию ВСУ могли обстрелять из РСЗО "Ольха". Сейчас вода в Днепре в районе Новой Каховки поднялась уже более чем на десять метров, жителей прибрежных территорий эвакуируют. При этом украинские военные продолжают обстреливать Новую Каховку.
ТАСС / Андрей Рубцов