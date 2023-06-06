В Геническе опровергли сообщения об эвакуации местных органов власти

Сообщения об эвакуации органов власти из Геническа в Херсонской области не являются правдивыми. Об этом в телеграм-канале заявила администрация города.

"В украинских телеграм-каналах распространяется информация о том, что глава Генической администрации Елена Терских якобы дала "поручение" о подготовке сотрудников администраций нескольких муниципалитетов к эвакуации. Официально заявляем, что данная информация не соответствует действительности", — сказано в сообщении.