Сальдо подписал указ о выплатах пострадавшим от ЧС в Херсонской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что подписал указ о выплатах пострадавшим от чрезвычайных ситуаций в регионе.

"Подписал указ "Об утверждении положения и условий назначения и выплаты единовременных денежных выплат гражданам в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", — написал он в телеграм-канале.

Сальдо пояснил, что жители смогут получить единовременную материальную помощь в размере десяти тысяч рублей на человека. За частично утраченное имущество полагается 50 тысяч рублей, а за полностью утраченное — 100 тысяч. Единовременное пособие для членов семей погибших составит миллион рублей. Получившим лёгкий вред здоровью выплатят 200 тысяч рублей, средний и тяжкий — 400 тысяч. Сальдо уточнил, что документы о единовременных выплатах должны рассматривать в течение десяти рабочих дней.