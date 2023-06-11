Сальдо подписал указ о выплатах пострадавшим от ЧС в Херсонской области
Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что подписал указ о выплатах пострадавшим от чрезвычайных ситуаций в регионе.
"Подписал указ "Об утверждении положения и условий назначения и выплаты единовременных денежных выплат гражданам в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", — написал он в телеграм-канале.
Сальдо пояснил, что жители смогут получить единовременную материальную помощь в размере десяти тысяч рублей на человека. За частично утраченное имущество полагается 50 тысяч рублей, а за полностью утраченное — 100 тысяч. Единовременное пособие для членов семей погибших составит миллион рублей. Получившим лёгкий вред здоровью выплатят 200 тысяч рублей, средний и тяжкий — 400 тысяч. Сальдо уточнил, что документы о единовременных выплатах должны рассматривать в течение десяти рабочих дней.
"Перечисление выплаты пострадавшим лицам после этого должно осуществляться в срок не позднее десяти рабочих дней с даты получения бюджетных ассигнований, предусмотренных на данные цели региональным бюджетом", — заключил он.
Напомним, 6 июня дамба Каховской ГЭС разрушилась из-за ударов со стороны ВСУ. В зоне подтопления оказались 35 населённых пунктов Херсонской области. Пострадало 77 человек. При этом уже известно о спасении 1736 человек. Ожидается, что Днепр вернётся в привычное русло к 16 июня. Для ликвидации последствий ЧП создана комиссия, которую возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин. Ущерб от подрыва оценили в 11,5 млрд рублей.
ТАСС / Эрик Романенко