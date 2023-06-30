Зоозащитники заподозрили семью погибшего на Урале мальчика в убийстве питомцев

В семье опекунов погибшего в Екатеринбурге шестилетнего мальчика регулярно и при загадочных обстоятельствах пропадали домашние животные. Зоозащитники уверены, что питомцев мучили, выкидывали на улицу и, вероятно, убивали. О своих подозрениях волонтёры, занимающиеся судьбой нынешних животных этого семейства, рассказали в беседе с РИА "ФедералПресс". Они забрали под опеку одного шпица и двух кошек.

"Все животные из семьи пропадали внезапно. Виктория говорила, что отдавала их знакомым. Нам известно, что не так давно одна из женщин пристроила в их семью котёнка, его уже нет, где животное, остаётся неизвестным", — говорится в сообщении.