Зоозащитники заподозрили семью погибшего на Урале мальчика в убийстве питомцев
В семье погибшего в Екатеринбурге мальчика загадочно пропадали питомцы
В семье опекунов погибшего в Екатеринбурге шестилетнего мальчика регулярно и при загадочных обстоятельствах пропадали домашние животные. Зоозащитники уверены, что питомцев мучили, выкидывали на улицу и, вероятно, убивали. О своих подозрениях волонтёры, занимающиеся судьбой нынешних животных этого семейства, рассказали в беседе с РИА "ФедералПресс". Они забрали под опеку одного шпица и двух кошек.
"Все животные из семьи пропадали внезапно. Виктория говорила, что отдавала их знакомым. Нам известно, что не так давно одна из женщин пристроила в их семью котёнка, его уже нет, где животное, остаётся неизвестным", — говорится в сообщении.
Так, недавно в этой семье были другой шпиц и кошки. Зоозащитники узнали от соседей, что если хвостатые ходили мимо лотка, то задержанная опекунша мальчика выкидывала их, а потом скидывала ответственность на погибшего ребёнка, "будто он их убивал и душил". Так, сегодня уже неизвестно, где находятся хаски и сенбернар, которые ещё недавно жили в семье. Причём женщина ранее публиковала фото в соцсетях с этими питомцами.
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Напомним, 27 июня появились сообщения о том, что в Екатеринбурге пропал шестилетний ребёнок. Через два дня, 29 июня, волонтёры и силовики нашли тело мальчика в гаражном комплексе, неподалёку от дома, где он жил. Труп был спрятан в сумке. По делу об убийстве задержана его опекунша, суд арестовал её до 26 августа. Известно, что документы погибшего забрали из детсада ещё зимой. Выяснилось, что опекунша полгода получала пособие на ребёнка. А ещё она отправляла биологическому отцу мальчика фото с ним. Женщина заверяла, что с ребёнком якобы всё хорошо. Соцработники, в свою очередь, полгода "не замечали" пропажи мальчика. Им тоже грозит уголовное наказание.
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