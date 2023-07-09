Предстоятель канонической УПЦ провёл литургию в Киево-Печерской лавре

"Богослужение состоялось в храме в честь преподобного Агапита Печерского. Предстоятелю сослужил архиепископ Белогородский Сильвестр, епископ Ирпенский Лавр, епископ Бородянский Марк, духовенство обители и гости в священном сане", — рассказали там.

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Утром в воскресенье украинские полицейские не пускали прихожан на службу. Около тысячи человек пришлось стоять за заграждением у входа. Через некоторое время после проверки документов прихожан начали пускать на территорию обители.