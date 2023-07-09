Предстоятель канонической УПЦ провёл литургию в Киево-Печерской лавре
Предстоятель УПЦ Онуфрий провёл воскресную литургию в Киево-Печерской лавре
Предстоятель УПЦ Онуфрий провёл воскресную литургию в Киево-Печерской лавре. Обложка © Telegram / "Українська Православна Церква"
Предстоятель канонической Украинской православной церкви митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий провёл воскресную литургию в Киево-Печерской лавре, сообщили в пресс-службе УПЦ.
"Богослужение состоялось в храме в честь преподобного Агапита Печерского. Предстоятелю сослужил архиепископ Белогородский Сильвестр, епископ Ирпенский Лавр, епископ Бородянский Марк, духовенство обители и гости в священном сане", — рассказали там.
Утром в воскресенье украинские полицейские не пускали прихожан на службу. Около тысячи человек пришлось стоять за заграждением у входа. Через некоторое время после проверки документов прихожан начали пускать на территорию обители.
Напомним, на днях гонения на УПЦ начались с новой силой. Утром 6 июля власти Украины начали захватывать корпуса монастыря канонической церкви в Киево-Печерской лавре. Представители заповедника и полиция сорвали замки и проникли в 70-й корпус — резиденцию Онуфрия. Доступ посетителей был временно ограничен.
Борьба между раскольнической Православной церковью Украины (ПЦУ) и канонической УПЦ обострилась в начале года. На Украине прошла волна захватов храмов, а советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк призвал "физически зачистить" УПЦ и "всё пророссийское". Власти одобрили разграбление Киево-Печерской лавры и изгнание её монахов. Настоятель лавры Павел был отправлен под домашний арест по обвинению в "работе на Россию". В конце июня срок меры пресечения закончился.