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9 июля, 11:15

Предстоятель канонической УПЦ провёл литургию в Киево-Печерской лавре

Предстоятель УПЦ Онуфрий провёл воскресную литургию в Киево-Печерской лавре

<p>Предстоятель УПЦ Онуфрий провёл воскресную литургию в Киево-Печерской лавре. Обложка © <a href="https://t.me/upc_news/18266" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Telegram </a>/ "Українська Православна Церква"</p>

Предстоятель УПЦ Онуфрий провёл воскресную литургию в Киево-Печерской лавре. Обложка © Telegram / "Українська Православна Церква"

Предстоятель канонической Украинской православной церкви митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий провёл воскресную литургию в Киево-Печерской лавре, сообщили в пресс-службе УПЦ.

  • Предстоятель УПЦ Онуфрий провёл воскресную литургию в Киево-Печерской лавре. Фото © Telegram / "Українська Православна Церква"
    Предстоятель УПЦ Онуфрий провёл воскресную литургию в Киево-Печерской лавре. Фото © Telegram / "Українська Православна Церква"
  • Предстоятель УПЦ Онуфрий провёл воскресную литургию в Киево-Печерской лавре. Фото © Telegram / "Українська Православна Церква"
    Предстоятель УПЦ Онуфрий провёл воскресную литургию в Киево-Печерской лавре. Фото © Telegram / "Українська Православна Церква"
  • Предстоятель УПЦ Онуфрий провёл воскресную литургию в Киево-Печерской лавре. Фото © Telegram / "Українська Православна Церква"
    Предстоятель УПЦ Онуфрий провёл воскресную литургию в Киево-Печерской лавре. Фото © Telegram / "Українська Православна Церква"

Предстоятель УПЦ Онуфрий провёл воскресную литургию в Киево-Печерской лавре. Фото © Telegram / "Українська Православна Церква"

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"Богослужение состоялось в храме в честь преподобного Агапита Печерского. Предстоятелю сослужил архиепископ Белогородский Сильвестр, епископ Ирпенский Лавр, епископ Бородянский Марк, духовенство обители и гости в священном сане", рассказали там.

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Утром в воскресенье украинские полицейские не пускали прихожан на службу. Около тысячи человек пришлось стоять за заграждением у входа. Через некоторое время после проверки документов прихожан начали пускать на территорию обители.

Напомним, на днях гонения на УПЦ начались с новой силой. Утром 6 июля власти Украины начали захватывать корпуса монастыря канонической церкви в Киево-Печерской лавре. Представители заповедника и полиция сорвали замки и проникли в 70-й корпус — резиденцию Онуфрия. Доступ посетителей был временно ограничен.

Борьба между раскольнической Православной церковью Украины (ПЦУ) и канонической УПЦ обострилась в начале года. На Украине прошла волна захватов храмов, а советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк призвал "физически зачистить" УПЦ и "всё пророссийское". Власти одобрили разграбление Киево-Печерской лавры и изгнание её монахов. Настоятель лавры Павел был отправлен под домашний арест по обвинению в "работе на Россию". В конце июня срок меры пресечения закончился.

Матвей Константинов
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