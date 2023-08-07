Психолог раскрыл 2 черты, запускающие превращение в маньяка в раннем детстве

Предпосылки для того, чтобы стать маньяком, у людей могут появляться ещё в раннем детстве, рассказал криминальный психолог Сергей Боголепов. Согласно его оценке, в характере будущего преступника должны уживаться тяга к власти и сексуальный драйв.

"Этот момент (превращения в маньяка. — Прим. Лайфа) может начаться в раннем детстве, и далеко не все мы можем стать чудовищем. К примеру, чтобы стать приличным сексуальным маньяком, в дополнение к потребности власти надо иметь хороший сексуальный драйв", — сообщил психолог в беседе с порталом "Страсти".

По мнению эксперта, маньяк из Челябинска Владимир Ческидов, который держал у себя пленную женщину в течение 14 лет, не отличался высоким "сексуальным драйвом", ведь на его счету всего одна жертва. В то же время одной сексуальной заряженности без тяги к власти недостаточно для того, чтобы человек стал маньяком, такой мужчина вполне может стать героем-любовником или отцом многодетного семейства.

Боголепов объясняет, что многое зависит от моральных установок и характера. Большинство маньяков не испытывают проблем с психикой, их поведение обусловлено отрицанием общечеловеческой морали. Лечить их он не видит смысла, поскольку положительный эффект замечен только от лоботомии, которая попросту заключается в превращении человека в овощ.