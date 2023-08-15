Львова-Белова рассказала о состоянии 16 пострадавших при взрыве в Махачкале детей
Львова-Белова выразила соболезнования родным погибших при взрыве в Махачкале
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова выразила свои соболезнования родным и близким погибших при взрыве на территории автомастерской в Махачкале.
"Выражаю глубочайшие соболезнования семьям погибших и пострадавших. Это большая трагедия", — написала она в своём телеграм-канале.
Омбудсмен пояснила, что всего в результате взрыва и пожара пострадало 16 детей, все они находятся на стационарном лечении. Двое из них в тяжёлом состоянии, девять — в состоянии средней степени тяжести.
На данный момент проводится врачебный консилиум, который решит вопрос о транспортировке в Москву двух пострадавших детей, находящихся в критическом состоянии. Львова-Белова уже связалась со своей коллегой из Дагестана Мариной Ежовой и пообещала при необходимости оказать всю необходимую поддержку. Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка заявила о необходимости быть вместе и оказывать всю необходимую помощь "и сейчас, и после".
Последствия взрыва в Махачкале. Видео © LIFE
Напомним, поздним вечером 14 августа на территории автомастерской в Махачкале прогремел мощный взрыв. На данный момент известно о более чем 100 пострадавших и 35 погибших, среди них три ребёнка и беременная 18-летняя девушка. По факту взрыва возбуждено уголовное дело. По данным Лайфа, на территории злополучного автосервиса находился незаконный склад аммиачной селитры, его владелец уже объявлен в розыск. Свои соболезнования родным и близким погибших также выразили президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко.
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