Львова-Белова рассказала о состоянии 16 пострадавших при взрыве в Махачкале детей

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова выразила свои соболезнования родным и близким погибших при взрыве на территории автомастерской в Махачкале.

"Выражаю глубочайшие соболезнования семьям погибших и пострадавших. Это большая трагедия", — написала она в своём телеграм-канале.

Омбудсмен пояснила, что всего в результате взрыва и пожара пострадало 16 детей, все они находятся на стационарном лечении. Двое из них в тяжёлом состоянии, девять — в состоянии средней степени тяжести.

На данный момент проводится врачебный консилиум, который решит вопрос о транспортировке в Москву двух пострадавших детей, находящихся в критическом состоянии. Львова-Белова уже связалась со своей коллегой из Дагестана Мариной Ежовой и пообещала при необходимости оказать всю необходимую поддержку. Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка заявила о необходимости быть вместе и оказывать всю необходимую помощь "и сейчас, и после".