"Глупостью было туда ходить": Сын погибшей в Москве пары "диггеров" назвал их "обыкновенными туристами"

Николай Фадеев — сын супругов Елены и Андрея Фадеевых, которые погибли во время экскурсии диггеров по коллекторам в Москве, — приехал в столицу и опознал родителей, однако пока лишь по фото.

"Собираюсь на опознание. Фото мне показывали — в общем, это они. Они были обыкновенными туристами: ходили на байдарках, в горы. Захотели сходить туда — вот с таким результатом", — сказал он в беседе с телеканалом "360".

По словам мужчины, его родители могли найти объявление об экскурсии в Интернете. Причём отправились они туда не одни, а со знакомой.