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22 августа, 09:25

"Глупостью было туда ходить": Сын погибшей в Москве пары "диггеров" назвал их "обыкновенными туристами"

Сын погибших в Москве диггеров Фадеевых опознал их по фотографии

Николай Фадеев — сын супругов Елены и Андрея Фадеевых, которые погибли во время экскурсии диггеров по коллекторам в Москве, — приехал в столицу и опознал родителей, однако пока лишь по фото.

"Собираюсь на опознание. Фото мне показывали — в общем, это они. Они были обыкновенными туристами: ходили на байдарках, в горы. Захотели сходить туда — вот с таким результатом", — сказал он в беседе с телеканалом "360".

По словам мужчины, его родители могли найти объявление об экскурсии в Интернете. Причём отправились они туда не одни, а со знакомой.

"Глупостью было туда ходить. Взрослые же люди. Сложно это очень..." — добавил Николай Фадеев.

В Москве выловили тело седьмого участника смертельной экскурсии диггеров

В Москве выловили тело седьмого участника смертельной экскурсии диггеров

Лайф напоминает: первого погибшего выловили из Москвы-реки вечером 20 августа, потом стали находить остальных. Все погибшие были участниками экскурсии по столичному подземелью, которая совпала с сильным ливнем. Компанию из восьми человек могло смыть потоком воды и протащить под землёй на расстояние около двух километров. Организатора экскурсий задержали. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным погибших. А СК установил причастных к незаконным экскурсиям по коллекторам в столице.

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Агентство "Москва"

Никита Осипов
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