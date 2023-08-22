Найдено тело главы PR-службы компании "Ланит", погибшего в московском подземелье

В Москве, по предварительным данным, найдено тело руководителя PR-службы компании "Ланит" Дмитрия Маркушина, который поехал на экскурсию по подземным тоннелям столицы с дочерью и племянником. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, тело мужчины нашли в коллекторе в районе Большого Устьинского моста. Он стал восьмым погибшим участником экскурсии.