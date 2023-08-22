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22 августа, 09:52

Найдено тело главы PR-службы компании "Ланит", погибшего в московском подземелье

SHOT: В Москве найдено тело диггера — главы PR-службы компании "Ланит" Маркушина

<p>Глава PR-службы компании "Ланит" Дмитрий Маркушин, погибший во время экскурсии по подземелью Москвы. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/55845" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Глава PR-службы компании "Ланит" Дмитрий Маркушин, погибший во время экскурсии по подземелью Москвы. Обложка © Telegram / SHOT

В Москве, по предварительным данным, найдено тело руководителя PR-службы компании "Ланит" Дмитрия Маркушина, который поехал на экскурсию по подземным тоннелям столицы с дочерью и племянником. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, тело мужчины нашли в коллекторе в районе Большого Устьинского моста. Он стал восьмым погибшим участником экскурсии.

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Напомним, несколькими минутами ранее в Москве выловили тело седьмого участника смертельной экскурсии диггеров. По предварительным данным, это гид Константин Филиппов, который вёл группу в подземелье.

Как сообщал Лайф, первого погибшего выловили из Москвы-реки вечером 20 августа, затем постепенно стали находить остальных. Все погибшие были участниками экскурсии по столичному подземелью, которая совпала с сильным ливнем. Компанию из восьми человек могло смыть потоком воды и протащить под землёй на расстояние около двух километров. Двух организаторов экскурсий задержали. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным погибших.

Никита Никонов
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