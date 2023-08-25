Следователи нашли чёрные ящики самолёта Пригожина
СК изъял бортовые самописцы упавшего в Тверской области самолёта Пригожина
На месте крушения самолёта Евгения Пригожина в Тверской области найдены бортовые самописцы, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
"Главным следственным управлением СКР продолжается расследование уголовного дела по факту авиационного происшествия в Тверской области. Следствием изъяты бортовые самописцы, продолжается детальный осмотр места происшествия", — говорится в опубликованном сообщении.
Тела десяти погибших направлены на молекулярно-генетическую экспертизу. Сотрудники ведомства изымают предметы и документацию, имеющую значение. Расследование продолжается.
Напомним, 23 августа самолёт Пригожина потерпел крушение в Тверской области, на борту находилось десять человек, в том числе и сам бизнесмен. Все они погибли. По данным Flightradar24, бизнесджет начал резко снижаться в последние секунды полёта. По факту трагедии возбуждено уголовное дело. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования, отметив, что перед роковым рейсом Пригожин прибыл в РФ из Африки. По словам белорусского лидера Александра Лукашенко, он уже предупреждал предпринимателя о готовящемся покушении.
Telegram / SHOT