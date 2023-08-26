Минобороны Нигера сообщило об уничтожении десятков террористов на западе страны

Силы обороны и безопасности Нигера уничтожили несколько десятков террористов на западе страны, сообщили в Минобороны африканской республики. Боевики готовили нападение на посёлки Банибангу и Абала в районе Тиллабери.

"Благодаря быстрому и энергичному вмешательству авиации и Сухопутных войск посредством одновременных ударов по различным позициям удалось разгромить противника", — говорится в опубликованном сообщении.