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26 августа, 12:58

Минобороны Нигера сообщило об уничтожении десятков террористов на западе страны

Силы обороны и безопасности Нигера уничтожили несколько десятков террористов на западе страны, сообщили в Минобороны африканской республики. Боевики готовили нападение на посёлки Банибангу и Абала в районе Тиллабери.

"Благодаря быстрому и энергичному вмешательству авиации и Сухопутных войск посредством одновременных ударов по различным позициям удалось разгромить противника", говорится в опубликованном сообщении.

Правительственные силы захватили и уничтожили более 200 мотоциклов и пять автомобилей. Кроме того, среди убитых полевые командиры террористов.

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Тем временем в Нигере бушует политический кризис из-за совершённого 26 июля военного переворота. Мятежники свергли президента Мохамеда Базума, после чего денонсировали военные соглашения с Францией, запретили экспортировать туда уран и золото, а также потребовали отъезда посла страны. В то же время страны Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) готовят вторжение для восстановления прежней власти. Делегация объединения прибыла в Ниамей — столицу Нигера — 19 августа, однако переговоры провалились. Из-за военной угрозы власти объявили добровольную мобилизацию и даже согласились впустить армии соседних Мали и Буркина-Фасо в случае нападения. ВС Нигера уже приведены в состояние максимальной боеготовности.

Обложка ©

Getty Images / Carsten Hoffmann / Picture alliance

Матвей Константинов
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