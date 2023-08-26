Минобороны Нигера сообщило об уничтожении десятков террористов на западе страны
Силы обороны и безопасности Нигера уничтожили несколько десятков террористов на западе страны, сообщили в Минобороны африканской республики. Боевики готовили нападение на посёлки Банибангу и Абала в районе Тиллабери.
"Благодаря быстрому и энергичному вмешательству авиации и Сухопутных войск посредством одновременных ударов по различным позициям удалось разгромить противника", — говорится в опубликованном сообщении.
Правительственные силы захватили и уничтожили более 200 мотоциклов и пять автомобилей. Кроме того, среди убитых полевые командиры террористов.
Тем временем в Нигере бушует политический кризис из-за совершённого 26 июля военного переворота. Мятежники свергли президента Мохамеда Базума, после чего денонсировали военные соглашения с Францией, запретили экспортировать туда уран и золото, а также потребовали отъезда посла страны. В то же время страны Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) готовят вторжение для восстановления прежней власти. Делегация объединения прибыла в Ниамей — столицу Нигера — 19 августа, однако переговоры провалились. Из-за военной угрозы власти объявили добровольную мобилизацию и даже согласились впустить армии соседних Мали и Буркина-Фасо в случае нападения. ВС Нигера уже приведены в состояние максимальной боеготовности.
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