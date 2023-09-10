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10 сентября, 07:42

Западу пригрозили смертельным ударом от Африки

Okaz: По Европе ударит пробуждение Африки, выступающей за победу России

Южные страны, в том числе государства Африки, поддерживающие победу России в конфликте на Украине, при пробуждении нанесут сокрушительный удар по Западу. Об этом сообщила саудовская газета Okaz.

Указывается, что любой, кто знаком с историей Европы и Штатов, знает о количестве жертв, на которых построен современный Запад. Эти страны пытаются казаться мировому обществу соблюдающими права человека и демократические принципы, но на самом же деле они играют разрушающую роль.

"Европейская колонизация Африки не закончилась, потому что так дешевле и проще продолжать строить западные финансовые империи", — подчеркнул обозреватель статьи, добавив, что колониализм поддерживают НАТО и ООН.

Сегодняшние события в Африке, в том числе переворот в Нигере, пугают Европу. И у НАТО есть несколько целей, одна из них заключается в недопущении пробуждения Африки, которое станет губительным для Запада. Как утверждается, освободительные движения, которые появились в этих южных странах в последнее время, приведут к ликвидации последних очагов европейского колониализма.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель раскритиковал бесплатные поставки зерна из РФ в Африку. В ходе саммита G20 в Нью-Дели он заявил, что соответствующее решение России, Турции и Катара — это цинизм и неуважение к африканским странам.

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Напомним, военные в конце июля свергли президента Нигера Мохамеда Базума и денонсировали соглашения с Францией, запретили экспорт урана и золота туда, а также потребовали отъезда посла из страны. В ответ на их действия в ЭКОВАС начали готовить вторжение для восстановления прежней власти, поскольку их переговоры с новой властью не увенчались успехом. Буркина-Фасо и Мали вступились за Нигер. Также недавно госпереворот произошёл в Габоне.

Обложка ©

Unsplash

Светлана Оперук
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