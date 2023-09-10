Южные страны, в том числе государства Африки, поддерживающие победу России в конфликте на Украине, при пробуждении нанесут сокрушительный удар по Западу. Об этом сообщила саудовская газета Okaz.

Указывается, что любой, кто знаком с историей Европы и Штатов, знает о количестве жертв, на которых построен современный Запад. Эти страны пытаются казаться мировому обществу соблюдающими права человека и демократические принципы, но на самом же деле они играют разрушающую роль.

"Европейская колонизация Африки не закончилась, потому что так дешевле и проще продолжать строить западные финансовые империи", — подчеркнул обозреватель статьи, добавив, что колониализм поддерживают НАТО и ООН.

Сегодняшние события в Африке, в том числе переворот в Нигере, пугают Европу. И у НАТО есть несколько целей, одна из них заключается в недопущении пробуждения Африки, которое станет губительным для Запада. Как утверждается, освободительные движения, которые появились в этих южных странах в последнее время, приведут к ликвидации последних очагов европейского колониализма.