Тренер Горбачёвой назвала себя виновной в побеге 16-летней фигуристки

Тренер Софья Федченко, с которой проживала недавно сбежавшая из дома 16-летняя фигуристка Алина Горбачёва, заявила, что считает себя виновной в произошедшем. Она призналась, что перед побегом у них был бытовой конфликт.

"В её импульсивном поступке я считаю себя виноватой на сто процентов. У нас был конфликт. Бытовой, абсолютно не имеющий отношения к спорту. После долгого разговора я обозначила Алине свою позицию, касающуюся её проживания со мной и моей опеки над ней. Сказала, что не готова нести ответственность за её жизнь и здоровье, если не соблюдаются определённые правила", — сказала она в интервью Sport24.

После этого, добавила тренер, она подчеркнула, что спортсменка может продолжать заниматься в академии и это никак не повлияет на тренировочный процесс. Однако ей необходимо "переезжать к кому-то из родственников или снять отдельно квартиру, поставив предварительно в известность маму".