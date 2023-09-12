Тренер Горбачёвой назвала себя виновной в побеге 16-летней фигуристки
Тренер Федченко: Причиной побега фигуристки Горбачёвой стала бытовая ссора
Алина Горбачёва и Софья Федченко. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sofya_fedchenko
Тренер Софья Федченко, с которой проживала недавно сбежавшая из дома 16-летняя фигуристка Алина Горбачёва, заявила, что считает себя виновной в произошедшем. Она призналась, что перед побегом у них был бытовой конфликт.
"В её импульсивном поступке я считаю себя виноватой на сто процентов. У нас был конфликт. Бытовой, абсолютно не имеющий отношения к спорту. После долгого разговора я обозначила Алине свою позицию, касающуюся её проживания со мной и моей опеки над ней. Сказала, что не готова нести ответственность за её жизнь и здоровье, если не соблюдаются определённые правила", — сказала она в интервью Sport24.
После этого, добавила тренер, она подчеркнула, что спортсменка может продолжать заниматься в академии и это никак не повлияет на тренировочный процесс. Однако ей необходимо "переезжать к кому-то из родственников или снять отдельно квартиру, поставив предварительно в известность маму".
Федченко отметила, что не хочет выносить произошедшее на суд общественности, однако большое количество фейков и негатива вынудило её выступить с заявлением.
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Напомним, Алина Горбачёва пропала 28 августа, к её поискам привлекли полицию, волонтёров и даже водолазов. Кроме того, было возбуждено уголовное дело. Спустя сутки девушку нашли в одном из кинотеатров. Она извинилась за свой поступок и заявила, что хотела разобраться в себе. Оказалось, что к побегу Горбачёву подтолкнули усталость от частых тренировок и эмоциональное выгорание. Причём в профессиональной среде поступок спортсменки был принят по-разному: фигуристка Елизавета Худайбердиева заступилась за неё, а олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова, наоборот, назвала поступок отвратительным. По словам же Софьи Федченко, инцидент уже "в прошлом".