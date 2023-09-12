"Парень, который подавал еду": Джордж Буш оказался шокирован общей фотографией с Пригожиным
Экс-президент США Джордж Буш оказался шокирован своей фотографией с Пригожиным
Джордж Буш, Евгений Пригожин и Владимир Путин во время ужина в 2006 году. Обложка © Getty Images / DMITRY ASTAKHOV
Бывший президент США в ходе Ялтинской конференции по европейской стратегии заявил, что шокирован давней фотографией, на которой он был запечатлён вместе с главой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным.
"Меня шокирует, что на днях я увидел фотографию саммита "Большой восьмёрки" в Санкт-Петербурге, где Пригожин был парнем, который подавал мне еду", — цитирует его Business Insider.
Бывший американский лидер сыронизировал, что остался жив после того ужина.
Напомним, 23 августа самолёт Евгения Пригожина потерпел крушение в Тверской области. На борту находились десять человек, в том числе и сам предприниматель. Все они погибли. По данным сервиса Flightradar24, воздушное судно начало резко снижаться в последние секунды полёта. Возбуждено уголовное дело. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования, отметив, что перед инцидентом Пригожин прибыл в страну из Африки. Как отмечал белорусский лидер Александр Лукашенко, он предупреждал бизнесмена о готовящемся покушении.