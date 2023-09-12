"Парень, который подавал еду": Джордж Буш оказался шокирован общей фотографией с Пригожиным

Бывший президент США в ходе Ялтинской конференции по европейской стратегии заявил, что шокирован давней фотографией, на которой он был запечатлён вместе с главой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным.

"Меня шокирует, что на днях я увидел фотографию саммита "Большой восьмёрки" в Санкт-Петербурге, где Пригожин был парнем, который подавал мне еду", — цитирует его Business Insider.