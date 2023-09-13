Песков ответил на вопрос Лайфа о возможном визите Путина в КНДР
Песков: Ответный визит Путина в КНДР пока не планируется
Ответный визит президента РФ Владимира Путина в КНДР пока не планируется, заявил корреспонденту Лайфа пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков ответил на вопрос корреспондента Лайфа о визите Путина в КНДР. Видео © LIFE
"Нет, [ответный визит] пока не планируется... Это наш сосед, и в наших интересах развивать [с ним] те отношения, которые соответствуют нашим интересам", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Напомним, председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын прибыл в Россию вчера, 12 сентября. По его словам, визит покажет важность отношений двух стран. Сегодня он и президент РФ Владимир Путин посетили космодром Восточный в Амурской области, после чего провели переговоры. Как отмечал Ким Чен Ын, наша страна начала "священную" борьбу за свой суверенитет и Пхеньян поддерживает это. Он выразил надежду, что Россия и КНДР всегда будут вместе бороться с империализмом. Далее последовал официальный обед, на котором Путин произнёс тост, вспомнив корейскую поговорку. Позднее глава государства рассказал, что северокорейский лидер планирует посетить два российских города — Владивосток и Комсомольск-на-Амуре.
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