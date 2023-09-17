Ким Чен Ын в ходе визита в Приморье передал подарок Тихоокеанскому флоту России
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын передал подарок Тихоокеанскому флоту России (ТОФ) во время визита во Владивосток. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.
"На память о посещении ТОФ товарищ Ким Чен Ын передал подарок", — говорится в сообщении.
При этом, что именно Ким Чен Ын передал в подарок Тихоокеанскому флоту, не уточняется. В агентстве добавили, что лидера КНДР в РФ встретили с чувством глубокого уважения и доверия.
Напомним, что 12 сентября Ким Чен Ын впервые за последние четыре года прибыл в Росси. Он провёл переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным на космодроме Восточный. Лидер КНДР также посетил авиационные заводы в Комсомольске-на-Амуре и побывал в Приморье. На аэродроме Кневичи ему показали самолёты стратегической авиации ВКС РФ, а министр обороны РФ Сергей Шойгу продемонстрировал гостю ракетный комплекс "Кинжал". Кроме того, Ким Чен Ын посетил кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), а также посмотрел шоу в Приморском океанариуме на острове Русский. В конце визита власти Приморского края проводили лидера Северной Кореи с ж/д станции Артём – Приморский-1 на поезд.