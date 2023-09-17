Ким Чен Ын в ходе визита в Приморье передал подарок Тихоокеанскому флоту России

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын передал подарок Тихоокеанскому флоту России (ТОФ) во время визита во Владивосток. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

При этом, что именно Ким Чен Ын передал в подарок Тихоокеанскому флоту, не уточняется. В агентстве добавили, что лидера КНДР в РФ встретили с чувством глубокого уважения и доверия.