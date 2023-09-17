Следующее заседание межправительственной комиссии РФ и КНДР пройдёт в ноябре в Пхеньяне

Следующее заседание межправительственной комиссии России и Северной Кореи пройдёт в ноябре 2023 года в Пхеньяне. Такое заявление сделал министр природы РФ Александр Козлов в телеграм-канале.

"Договорились, что в ноябре встретимся в Пхеньяне и проведём заседание межправительственной комиссии РФ – КНДР. Этот механизм помогает нашим странам укреплять добрососедские отношения", — сказал председатель межправкомиссии России и КНДР.