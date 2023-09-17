Следующее заседание межправительственной комиссии РФ и КНДР пройдёт в ноябре в Пхеньяне
Козлов: Заседание межправкомиссии РФ и КНДР пройдёт в ноябре в Пхеньяне
Следующее заседание межправительственной комиссии России и Северной Кореи пройдёт в ноябре 2023 года в Пхеньяне. Такое заявление сделал министр природы РФ Александр Козлов в телеграм-канале.
"Договорились, что в ноябре встретимся в Пхеньяне и проведём заседание межправительственной комиссии РФ – КНДР. Этот механизм помогает нашим странам укреплять добрососедские отношения", — сказал председатель межправкомиссии России и КНДР.
Напомним, что лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Россию во вторник, 12 сентября. В рамках поездки он провёл переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным на космодроме Восточный. Председатель КНДР отметил, что Россия начала "священную" борьбу за свой суверенитет и Пхеньян поддерживает это. 15 сентября северокорейский лидер посетил авиационные заводы в Комсомольске-на-Амуре, а 16 сентября прибыл в Приморье. На аэродроме Кневичи ему показали самолёты стратегической авиации ВКС РФ, а министр обороны РФ Сергей Шойгу продемонстрировал гостю ракетный комплекс "Кинжал". Сегодня, 17 сентября, Ким Чен Ын посетил кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), где, в частности, провёл встречу со студентами. А ещё он посмотрел шоу в Приморском океанариуме на острове Русский. В конце визита власти края проводили лидера КНДР с ж/д станции Артём – Приморский-1 на поезд.
ТАСС / Вадим Савицкий