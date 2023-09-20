"Показалось, что дом рушится": Живущие напротив многоэтажки в Балашихе рассказали о первых минутах после ЧП

Семья из дома в Балашихе, жителей которого после взрыва газа разместили в местном Доме культуры, рассказала о первых минутах после взрыва. Спасатели позволили им забрать самое необходимое, и они в первую очередь взяли любимую морскую свинку. Об этом жительница рассказала телеканалу "360".

Жильцы дома напротив разрушенной многоэтажки в Балашихе рассказали о спасении морской свинки. Обложка © T.me / Телеканал "360"

"Я сначала не поняла, мне показалось, что дом вообще рушится, вниз как бы падает. Соскочили, стали выглядывать: увидели, что на улице очень много людей. Тоже собрались быстро, вышли. <...> Нам позволили зайти домой собрать все необходимые вещи, забрать наше животное", — отметила женщина.

Под завалами до сих пор находятся люди, в частности 35-летняя жительница со своей пятилетней дочкой. Брат женщины рассказал, что девочка заболела, из-за чего ей разрешили не идти в садик и остаться дома.

"Они дома остались, дочка заболела. Спала там, где масштабное разрушение, а сестра — [находилась] на кухне", — сказал мужчина.

При этом её муж во время взрыва был на работе, однако, узнав о произошедшем, тут же примчался к дому.