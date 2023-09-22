Регион

Уведомления отключены

22 сентября, 09:04

Власти Еревана вслед за Snoop Dogg отменили концерт Любови Успенской

В Ереване отменили концерт Успенской из-за запрета на развлекательные мероприятия

В Ереване отменены все развлекательные мероприятия, выступление российской певицы Любови Успенской не стало исключением. Об этом сообщил её концертный директор Александр.

"Вчера вышло постановление, что все развлекательные мероприятия в Ереване отменены. Это касается всех концертов, которые там будут", — сказал он в беседе с изданием "Абзац".

Концерт должен был пройти 28 сентября в Спортивно-концертном комплексе им. Карена Демирчяна. В ближайшее время выступление перенесут, пока не известно, на какую дату. А в мае 2022 года власти Азербайджана отменили концерт Успенской в Баку, который должен был пройти в октябре. Как писали местные журналисты, на певицу пожаловались из-за её "ярой проармянской позиции, выступлений в СМИ и социальных сетях с оскорблениями в адрес Азербайджана".

Ранее власти Армении из-за событий в Карабахе перенесли концерт Snoop Dogg в Ереване. Выступление должно было состояться 23 сентября.

Пашинян заявил, что против Армении ведётся информационная гибридная война

Пашинян заявил, что против Армении ведётся информационная гибридная война

Напомним, сейчас в Армении происходят массовые протесты против Пашиняна в связи с обострением ситуации в Нагорном Карабахе. 19 сентября 2023 года Баку развернул "антитеррористические мероприятия" в Карабахе, при этом обвинив Ереван в размещении на своей территории военной техники и солдат. А до этого премьер Армении Никол Пашинян признал регион частью Азербайджана. Обе стороны сообщали о жертвах столкновений, а 20 сентября власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики и Азербайджана при посредничестве российского миротворческого контингента договорились о прекращении огня на условиях Баку. Утром 21 сентября удалось эвакуировать порядка пяти тысяч мирных жителей в лагерь в Карабахе. Накануне представители Баку и Степанакерта провели переговоры, на которых власти Азербайджана представили планы по реинтеграции региона.

Обложка ©

ТАСС / Елизавета Клементьева

Светлана Оперук
  • Новости
  • Армения
  • Любовь Успенская
  • Конфликт в Нагорном Карабахе
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров