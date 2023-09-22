Власти Еревана вслед за Snoop Dogg отменили концерт Любови Успенской

В Ереване отменены все развлекательные мероприятия, выступление российской певицы Любови Успенской не стало исключением. Об этом сообщил её концертный директор Александр.

"Вчера вышло постановление, что все развлекательные мероприятия в Ереване отменены. Это касается всех концертов, которые там будут", — сказал он в беседе с изданием "Абзац".

Концерт должен был пройти 28 сентября в Спортивно-концертном комплексе им. Карена Демирчяна. В ближайшее время выступление перенесут, пока не известно, на какую дату. А в мае 2022 года власти Азербайджана отменили концерт Успенской в Баку, который должен был пройти в октябре. Как писали местные журналисты, на певицу пожаловались из-за её "ярой проармянской позиции, выступлений в СМИ и социальных сетях с оскорблениями в адрес Азербайджана".