Власти Еревана вслед за Snoop Dogg отменили концерт Любови Успенской
В Ереване отменили концерт Успенской из-за запрета на развлекательные мероприятия
В Ереване отменены все развлекательные мероприятия, выступление российской певицы Любови Успенской не стало исключением. Об этом сообщил её концертный директор Александр.
"Вчера вышло постановление, что все развлекательные мероприятия в Ереване отменены. Это касается всех концертов, которые там будут", — сказал он в беседе с изданием "Абзац".
Концерт должен был пройти 28 сентября в Спортивно-концертном комплексе им. Карена Демирчяна. В ближайшее время выступление перенесут, пока не известно, на какую дату. А в мае 2022 года власти Азербайджана отменили концерт Успенской в Баку, который должен был пройти в октябре. Как писали местные журналисты, на певицу пожаловались из-за её "ярой проармянской позиции, выступлений в СМИ и социальных сетях с оскорблениями в адрес Азербайджана".
Ранее власти Армении из-за событий в Карабахе перенесли концерт Snoop Dogg в Ереване. Выступление должно было состояться 23 сентября.
Напомним, сейчас в Армении происходят массовые протесты против Пашиняна в связи с обострением ситуации в Нагорном Карабахе. 19 сентября 2023 года Баку развернул "антитеррористические мероприятия" в Карабахе, при этом обвинив Ереван в размещении на своей территории военной техники и солдат. А до этого премьер Армении Никол Пашинян признал регион частью Азербайджана. Обе стороны сообщали о жертвах столкновений, а 20 сентября власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики и Азербайджана при посредничестве российского миротворческого контингента договорились о прекращении огня на условиях Баку. Утром 21 сентября удалось эвакуировать порядка пяти тысяч мирных жителей в лагерь в Карабахе. Накануне представители Баку и Степанакерта провели переговоры, на которых власти Азербайджана представили планы по реинтеграции региона.
ТАСС / Елизавета Клементьева