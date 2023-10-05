Путин: В офисе компании Пригожина нашли 10 млрд рублей наличными и 5 кг кокаина
В офисе компании бизнесмена Евгения Пригожина в Санкт-Петербурге нашли пять килограммов кокаина после мятежа ЧВК "Вагнер". Об этом заявил президент России Владимир Путин. Глава государства выразил сожаление, что после крушения самолёта не проводилась экспертиза на наличие алкоголя или наркотических средств в крови погибших.
Президент России Владимир Путин заявил, что в телах погибших в самолёте Пригожина нашли фрагменты ручных гранат, а в офисе компании бизнесмена обнаружили десять миллиардов рублей наличными и пять килограммов кокаина. Видео © LIFE
"К сожалению, на наличие алкоголя или наркотических средств в крови погибших экспертиза не проводилась, хотя мы знаем, что после известных событий в компании в Петербурге ФСБ обнаружила не только 10 миллиардов наличными, но и пять килограммов кокаина", — сказал президент в ходе пленарной сессии юбилейного, XX ежегодного заседания дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи.
Глава государства выразил мнение, что следовало бы провести такую экспертизу.
Ранее Путин заявил, что в телах погибших в самолёте Пригожина найдены фрагменты ручных гранат. Внешнего воздействия на борт не было и это установленный факт, подчеркнул президент.
Как уже рассказывал Лайф, 23 августа самолёт Пригожина потерпел крушение в Тверской области. На борту находились десять человек, в том числе и сам предприниматель, все погибли. По данным Flightradar24, бизнесджет начал резко снижаться в последние секунды полёта. По данному факту возбуждено уголовное дело. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования, отметив, что перед трагедией Пригожин прибыл на родину из Африки.
ТАСС / Валентина Певцова