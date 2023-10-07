Посол России не верит в скорое разрешение палестино-израильского конфликта

Палестино-израильский конфликт усилился беспрецедентно, вряд ли ситуацию удастся решить в скором времени. Об этом заявил в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live" посол России в Израиле Анатолий Викторов.

"К сожалению, беспрецедентное за последние десятилетия обострение даёт плохие надежды рассчитывать на какое-то решение в ближайшие дни, потому что эскалация идёт небывалая", — сообщил он.