Посол России не верит в скорое разрешение палестино-израильского конфликта
Посол РФ в Израиле: Ситуация в секторе Газа вряд ли разрешится в ближайшие дни
Палестино-израильский конфликт усилился беспрецедентно, вряд ли ситуацию удастся решить в скором времени. Об этом заявил в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live" посол России в Израиле Анатолий Викторов.
"К сожалению, беспрецедентное за последние десятилетия обострение даёт плохие надежды рассчитывать на какое-то решение в ближайшие дни, потому что эскалация идёт небывалая", — сообщил он.
Дипломат отметил, что за окном слышны разрывы сбиваемых ракет, хотя резиденция расположена в 15 километрах севернее Тель-Авива. Члены его семьи в момент беседы находились в бомбоубежище.
Напомним, утром 7 октября юг Израиля и Тель-Авив подверглись ракетному удару со стороны сектора Газа, после чего палестинцы пробрались на территорию страны. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израиль в ответ начал контртеррористическую операцию "Железные мечи". В стране ввели чрезвычайное положение, медикам запретили уходить в отпуск или выезжать за рубеж. США и ЕС осудили действия ХАМАС. МИД РФ призвал стороны сесть за стол переговоров.
X / Tom Kopca