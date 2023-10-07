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7 октября, 19:32

Посол России не верит в скорое разрешение палестино-израильского конфликта

Посол РФ в Израиле: Ситуация в секторе Газа вряд ли разрешится в ближайшие дни

Палестино-израильский конфликт усилился беспрецедентно, вряд ли ситуацию удастся решить в скором времени. Об этом заявил в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live" посол России в Израиле Анатолий Викторов.

"К сожалению, беспрецедентное за последние десятилетия обострение даёт плохие надежды рассчитывать на какое-то решение в ближайшие дни, потому что эскалация идёт небывалая", — сообщил он.

Дипломат отметил, что за окном слышны разрывы сбиваемых ракет, хотя резиденция расположена в 15 километрах севернее Тель-Авива. Члены его семьи в момент беседы находились в бомбоубежище.

Число погибших в секторе Газа от израильских ударов выросло до 232

Число погибших в секторе Газа от израильских ударов выросло до 232

Напомним, утром 7 октября юг Израиля и Тель-Авив подверглись ракетному удару со стороны сектора Газа, после чего палестинцы пробрались на территорию страны. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израиль в ответ начал контртеррористическую операцию "Железные мечи". В стране ввели чрезвычайное положение, медикам запретили уходить в отпуск или выезжать за рубеж. США и ЕС осудили действия ХАМАС. МИД РФ призвал стороны сесть за стол переговоров.

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X / Tom Kopca

Лариса Сафронова
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