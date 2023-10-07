Авиакомпания Air France приостановила полёты в Израиль на неопределённое время
Из-за обострения ситуации в Израиле французская Air France приостановила полёты в Тель-Авив "до нового распоряжения". Об этом сообщает AFP со ссылкой на пресс-службу компании.
"Приняты коммерческие меры, позволяющие клиентам бесплатно перенести или отменить поездку", — заявили в пресс-службе авиаперевозчика.
Лайнеры Air France совершали два полёта в Тель-Авив в сутки. В субботу вечером должен был вылететь рейс из международного аэропорта Парижа Шарль-де-Голль, однако он был отменён. Ранее в субботу об отмене или переносе рейсов сообщали и другие французские авиакомпании.
Напомним, утром 7 октября юг Израиля и Тель-Авив подверглись ракетному удару со стороны сектора Газа, после чего палестинцы пробрались на территорию страны. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израиль в ответ начал контртеррористическую операцию "Железные мечи". В стране ввели чрезвычайное положение, медикам запретили уходить в отпуск или выезжать за рубеж. США и ЕС осудили действия ХАМАС. МИД РФ призвал стороны сесть за стол переговоров.
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