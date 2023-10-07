Авиакомпания Air France приостановила полёты в Израиль на неопределённое время

Из-за обострения ситуации в Израиле французская Air France приостановила полёты в Тель-Авив "до нового распоряжения". Об этом сообщает AFP со ссылкой на пресс-службу компании.

Лайнеры Air France совершали два полёта в Тель-Авив в сутки. В субботу вечером должен был вылететь рейс из международного аэропорта Парижа Шарль-де-Голль, однако он был отменён. Ранее в субботу об отмене или переносе рейсов сообщали и другие французские авиакомпании.