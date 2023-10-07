Регион

Уведомления отключены

7 октября, 20:57

Авиакомпания Air France приостановила полёты в Израиль на неопределённое время

Из-за обострения ситуации в Израиле французская Air France приостановила полёты в Тель-Авив "до нового распоряжения". Об этом сообщает AFP со ссылкой на пресс-службу компании.

"Приняты коммерческие меры, позволяющие клиентам бесплатно перенести или отменить поездку", — заявили в пресс-службе авиаперевозчика.

Лайнеры Air France совершали два полёта в Тель-Авив в сутки. В субботу вечером должен был вылететь рейс из международного аэропорта Парижа Шарль-де-Голль, однако он был отменён. Ранее в субботу об отмене или переносе рейсов сообщали и другие французские авиакомпании.

Посол России не верит в скорое разрешение палестино-израильского конфликта

Посол России не верит в скорое разрешение палестино-израильского конфликта

Напомним, утром 7 октября юг Израиля и Тель-Авив подверглись ракетному удару со стороны сектора Газа, после чего палестинцы пробрались на территорию страны. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израиль в ответ начал контртеррористическую операцию "Железные мечи". В стране ввели чрезвычайное положение, медикам запретили уходить в отпуск или выезжать за рубеж. США и ЕС осудили действия ХАМАС. МИД РФ призвал стороны сесть за стол переговоров.

Обложка ©

Pixabay

Лариса Сафронова
  • Новости
  • Авиаперелеты
  • Франция
  • Израиль
  • Мировая политика
  • Происшествия
  • Политика
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров