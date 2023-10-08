Два украинца погибли во время палестинской атаки на Израиль

В Израиле в результате палестинских обстрелов со стороны сектора Газа погибло два гражданина Украины, решается вопрос о репатриации тел. Об этом сообщили в украинском посольстве в стране.

"Посольством Украины получено подтверждение от полиции Израиля относительно гибели двух граждан Украины", — уточнили в ведомстве.