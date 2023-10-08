Два украинца погибли во время палестинской атаки на Израиль
Посольство Украины сообщило о гибели двух граждан в Израиле под обстрелами ХАМАС
В Израиле в результате палестинских обстрелов со стороны сектора Газа погибло два гражданина Украины, решается вопрос о репатриации тел. Об этом сообщили в украинском посольстве в стране.
"Посольством Украины получено подтверждение от полиции Израиля относительно гибели двух граждан Украины", — уточнили в ведомстве.
Оба погибших долгое время проживали в Израиле. Сейчас их семьям оказывают необходимую помощь. В посольстве добавили, что на данный момент нет информации о раненых или пропавших без вести украинцах.
Напомним, 7 октября сектор Газа обстрелял территорию Израиля, после чего в страну проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявил о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а ЦАХАЛ в ответ — о контртеррористической операции "Железные мечи". Власти еврейского государства ввели чрезвычайное положение. На данный момент известно о 600 погибших израильтянах, а с палестинской стороны — о 313 погибших и ещё около 1990 пострадавших. Израиль официально объявил о переходе в состояние войны.
Twitter / Vova151974