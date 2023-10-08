Лавров встретится с генсеком Лиги арабских государств, чтобы обсудить ситуацию в Израиле
Захарова: 9 октября Лавров проведёт переговоры с генсеком ЛАГ
9 октября в Москве пройдёт встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и генерального секретаря Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмеда Абу аль-Гейта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ТАСС.
"В понедельник в Москве состоятся переговоры Сергея Лаврова с генсеком ЛАГ. У нас насыщенная повестка дня, но с учётом драматической эскалации арабо-израильского конфликта этой теме будет уделено первоочередное внимание", — сказала дипломат.
На странице ЛАГ в социальной сети Х организация выложила пост, в котором сообщила, что Ахмед Абу аль-Гейт утром 8 октября отправился в Москву. Сообщается, что встречу инициировал Лавров.
По словам Джамаля Рушди — официального представителя генсека, на встрече политики рассмотрят региональные и международные вопросы, однако главной целью визита он назвал обсуждение продолжающейся эскалации конфликта в Израиле.
Напомним, 7 октября сектор Газа обстрелял территорию Израиля, после чего в страну проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а ЦАХАЛ в ответ начала контртеррористическую операцию "Железные мечи". Власти еврейского государства ввели чрезвычайное положение. На данный момент известно о 600 погибших израильтянах, а с палестинской стороны — о 313 погибших и около 1990 пострадавших. Израиль официально объявил о переходе в состояние войны.
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