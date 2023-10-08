Лавров встретится с генсеком Лиги арабских государств, чтобы обсудить ситуацию в Израиле

9 октября в Москве пройдёт встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и генерального секретаря Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмеда Абу аль-Гейта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ТАСС.

"В понедельник в Москве состоятся переговоры Сергея Лаврова с генсеком ЛАГ. У нас насыщенная повестка дня, но с учётом драматической эскалации арабо-израильского конфликта этой теме будет уделено первоочередное внимание", — сказала дипломат.

На странице ЛАГ в социальной сети Х организация выложила пост, в котором сообщила, что Ахмед Абу аль-Гейт утром 8 октября отправился в Москву. Сообщается, что встречу инициировал Лавров.