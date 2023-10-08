Камера сняла, как бойцы ХАМАС убили израильтянина, пока его семья сбегала из дома через окно
В Сети появилось шокирующее видео побега израильской семьи от боевиков ХАМАС
В Сеть попали кадры с камеры видеонаблюдения, где, предположительно, израильская семья спасается бегством из своего дома во время нападения радикалов ХАМАС. Последним, как пишут в соцсетях, покидал дом глава семейства, его убили.
Побег семьи из своего дома во время нападения ХАМАС. Видео © X / runews
На кадрах видно, что люди вылезают через окно на фоне выстрелов. Дети успели покинуть помещение, а отец не успел... его застрелили. О дальнейшей судьбе семьи ничего не известно, как и не подтверждена подлинность видеоролика.
Напомним, 7 октября сектор Газа обстрелял территорию Израиля, после чего в страну проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а израильская армия в ответ приступила к контртеррористическим действиям. Позже Израиль официально объявил о переходе страны в состояние войны, а также запросил помощи у Вашингтона. Сейчас известно о 700 погибших израильтянах, у палестинской стороны — более чем 300 погибших и около 1990 пострадавших.
X / runews