Камера сняла, как бойцы ХАМАС убили израильтянина, пока его семья сбегала из дома через окно

В Сеть попали кадры с камеры видеонаблюдения, где, предположительно, израильская семья спасается бегством из своего дома во время нападения радикалов ХАМАС. Последним, как пишут в соцсетях, покидал дом глава семейства, его убили.

На кадрах видно, что люди вылезают через окно на фоне выстрелов. Дети успели покинуть помещение, а отец не успел... его застрелили. О дальнейшей судьбе семьи ничего не известно, как и не подтверждена подлинность видеоролика.