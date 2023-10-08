Группировка "Сарая аль-Кудс" заявила о массированной ракетной атаке на Ашкелон

Вооружённое крыло "Исламского джихада" — группировка "Сарая аль-Кудс" ("Роты Иерусалима") — сообщило о ракетном ударе по Ашкелону. Официальное заявление опубликовано в телеграм-канале движения.

"В рамках операции "Наводнение Аль-Акса" бойцы "Сарая аль-Кудс"наносят сейчас массированный ракетный удар по городу Ашкелон", — сказано в сообщении.