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8 октября, 20:26

Группировка "Сарая аль-Кудс" заявила о массированной ракетной атаке на Ашкелон

<p>Обложка © t.me / <a href="https://t.me/sarayaps" target="_blank" rel="noopener noreferrer">sarayaps</a></p>

Обложка © t.me / sarayaps

Вооружённое крыло "Исламского джихада" — группировка "Сарая аль-Кудс" ("Роты Иерусалима") — сообщило о ракетном ударе по Ашкелону. Официальное заявление опубликовано в телеграм-канале движения.

"В рамках операции "Наводнение Аль-Акса" бойцы "Сарая аль-Кудс"наносят сейчас массированный ракетный удар по городу Ашкелон", — сказано в сообщении.

Израильские СМИ подтверждают, что сирены воздушной тревоги звучат сейчас в Ашкелоне и прилегающих к сектору Газа районах.

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Напомним, 7 октября сектор Газа обстрелял территорию Израиля, после чего в страну проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а израильская армия в ответ приступила к контртеррористическим действиям. На данный момент известно о 600 погибших израильтянах, а с палестинской стороны — о 313 погибших и около 1990 пострадавших. Израиль официально объявил о переходе страны в состояние войны, а также запросил помощь у Вашингтона.

Андрей Бражников
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