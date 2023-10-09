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8 октября, 21:38

ХАМАС раскрыло число вывезенных в сектор Газа заложников после вторжения в Израиль

ХАМАС заявило о захвате более ста израильтян, включая высокопоставленных офицеров

<p>Обложка © Zuma / TASS / Nidal Alwaheidi</p>

Обложка © Zuma / TASS / Nidal Alwaheidi

ХАМАС подтверждает сведения о взятии в плен и вывозе в сектор Газа более ста человек во время вторжения в Израиль. Член политбюро радикального движения Муса Абу Марзук утверждает, что среди заложников есть высокопоставленные военные.

"Более ста. Среди них есть высокопоставленные офицеры", — заявил Абу Марзук телеканалу Al Ghad на просьбу назвать число пленных израильтян.

По данным газеты The Jerusalem Post, палестинские группировки захватили и удерживают в заложниках не менее 130 человек.

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Напомним, 7 октября сектор Газа обстрелял территорию Израиля, после чего в страну проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а израильская армия в ответ приступила к контртеррористическим действиям. На данный момент известно о том, что по меньшей мере 700 израильтян были убиты, более 2200 получили ранения, а с палестинской стороны — более 300 убитых и около двух тысяч пострадавших. Израиль официально перешёл в состояние войны.

Андрей Бражников
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