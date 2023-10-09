Совбез ООН не принял итоговое заявление по событиям вокруг Израиля и ХАМАС
Совет Безопасности ООН не принял совместное заявление по итогам заседания по ситуации вокруг обострения в секторе Газа. Об этом сообщила журналистам постоянный представитель Мальты при всемирной организации Ванесса Фрезьер.
"Мы не обсуждали общего заявления, однако никто и не предлагал какого-либо текста", — заявила дипломат.
По её словам, темой заседания стали возможные усилия для защиты гражданского населения и прекращения насилия. А заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд добавил, что члены Совбеза согласились, что взаимные атаки ХАМАС и Израиля "не должны были произойти". Он выразил надежду на то, что ситуация не станет хуже. СБ ООН намерен сделать всё, чтобы не допустить её распространения, заключил Вуд.
Напомним, 7 октября сектор Газа обстрелял территорию Израиля, после чего в страну проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а израильская армия в ответ приступила к контртеррористическим действиям. На данный момент известно о том, что по меньшей мере 700 израильтян были убиты, более 2200 получили ранения, а с палестинской стороны — более 300 убитых и около двух тысяч пострадавших. Израиль официально перешёл в состояние войны.
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