Совбез ООН не принял итоговое заявление по событиям вокруг Израиля и ХАМАС

Совет Безопасности ООН не принял совместное заявление по итогам заседания по ситуации вокруг обострения в секторе Газа. Об этом сообщила журналистам постоянный представитель Мальты при всемирной организации Ванесса Фрезьер.

По её словам, темой заседания стали возможные усилия для защиты гражданского населения и прекращения насилия. А заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд добавил, что члены Совбеза согласились, что взаимные атаки ХАМАС и Израиля "не должны были произойти". Он выразил надежду на то, что ситуация не станет хуже. СБ ООН намерен сделать всё, чтобы не допустить её распространения, заключил Вуд.