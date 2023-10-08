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8 октября, 19:33

Постпред Израиля в ООН сравнил атаку ХАМАС с 11 сентября

Постпред Израиля в ООН Эрдан: Мы сделаем всё для освобождения заложников ХАМАС

Тель-Авив приложит все силы, чтобы освободить захваченных ХАМАС заложников. Об этом сообщил журналистам израильский постпред в ООН Гилад Эрдан.

"Это "11 сентября" для Израиля, и мы сделаем всё, чтобы вернуть наших сыновей и дочерей", — сказал дипломат.

Эрдан не стал отвечать на вопрос, есть ли среди пленных граждане США, отметив, что не может вдаваться в детали. А ранее посол Израиля в Москве Александр Бен Цви не исключил, что среди заложников ХАМАС могут быть россияне. При этом переговорщики из Египта оказались бессильны в попытках убедить палестинские группировки вернуть людей из плена.

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Напомним, 7 октября сектор Газа обстрелял территорию Израиля, после чего в страну проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а израильская армия в ответ приступила к контртеррористическим действиям. На данный момент известно о 600 погибших израильтянах, а с палестинской стороны — о 313 погибших и около 1990 пострадавших. Израиль официально объявил о переходе страны в состояние войны, а также запросил помощь у Вашингтона.

Обложка ©

ТАСС / EPA / ATEF SAFADI

Лариса Сафронова
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