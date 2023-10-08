Постпред Израиля в ООН сравнил атаку ХАМАС с 11 сентября

Тель-Авив приложит все силы, чтобы освободить захваченных ХАМАС заложников. Об этом сообщил журналистам израильский постпред в ООН Гилад Эрдан.

"Это "11 сентября" для Израиля, и мы сделаем всё, чтобы вернуть наших сыновей и дочерей", — сказал дипломат.