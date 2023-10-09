Посольство РФ не располагает информацией о россиянах, пострадавших в Израиле

Подтверждённой информации о гражданах России, которые могли пострадать или пропасть без вести в Израиле, по состоянию на 09:00 мск понедельника, 9 октября, нет. Об этом сообщили в Посольстве РФ в Тель-Авиве.

Там добавили, что консульский отдел российской дипмиссии в круглосуточном режиме оказывает помощь и содействие пребывающим в Израиле туристам, а также адресно работает с обращениями граждан. Также дипломаты подчеркнули, что находятся в контакте с компетентными израильскими службами.