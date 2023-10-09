Посольство РФ не располагает информацией о россиянах, пострадавших в Израиле
У Посольства РФ нет информации о россиянах, которые могли бы пострадать в Израиле
Подтверждённой информации о гражданах России, которые могли пострадать или пропасть без вести в Израиле, по состоянию на 09:00 мск понедельника, 9 октября, нет. Об этом сообщили в Посольстве РФ в Тель-Авиве.
Там добавили, что консульский отдел российской дипмиссии в круглосуточном режиме оказывает помощь и содействие пребывающим в Израиле туристам, а также адресно работает с обращениями граждан. Также дипломаты подчеркнули, что находятся в контакте с компетентными израильскими службами.
"Со своей стороны, с учётом непростой ситуации призываем не распространять непроверенные сведения о российских гражданах, что вводит в заблуждение их родственников и затрудняет работу наших дипломатов", — подчеркнули в Посольстве РФ.
Как сообщал Лайф, 7 октября сектор Газа обстрелял территорию Израиля, после чего в страну проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а израильская армия в ответ приступила к контртеррористическим действиям. На данный момент известно о том, что по меньшей мере 700 израильтян были убиты, более 2200 получили ранения. Палестинский Минздрав сообщил о 436 погибших, среди жертв — 91 ребёнок. Израиль официально объявил о переходе страны в состояние войны.
ТАСС / EPA / ABIR SULTAN