В Кремле видят опасность разрастания ситуации вокруг Израиля
Песков: Ситуация вокруг Израиля является очень большой опасностью для региона
Нынешняя ситуация вокруг Израиля является очень большой опасностью для региона. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, российская сторона считает, что необходимо как можно скорее выводить сложившуюся ситуацию в мирное русло, "ибо продолжение вот такого витка насилия, безусловно, чревато дальнейшей эскалацией и разрастанием этого конфликта".
"Это большая опасность для региона, поэтому мы крайне обеспокоены", — подчеркнул представитель Кремля.
Лайф ранее сообщал, что территорию Израиля 7 октября обстреляли из сектора Газа. Затем в страну проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально объявил о переходе в состояние войны. Обе стороны несут потери: известно о 700 погибших израильтянах, а с палестинской стороны — о 493 погибших и около 2750 раненых. Число израильских военных, погибших в боях с ХАМАС, достигло 73. Россия не исключает вывоза своих граждан с территории Израиля, если того потребует ситуация.
Getty Images / Ilia Yefimovich / picture alliance