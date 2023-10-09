В Кремле видят опасность разрастания ситуации вокруг Израиля

Нынешняя ситуация вокруг Израиля является очень большой опасностью для региона. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, российская сторона считает, что необходимо как можно скорее выводить сложившуюся ситуацию в мирное русло, "ибо продолжение вот такого витка насилия, безусловно, чревато дальнейшей эскалацией и разрастанием этого конфликта".