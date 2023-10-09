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9 октября, 09:09

В Кремле видят опасность разрастания ситуации вокруг Израиля

Песков: Ситуация вокруг Израиля является очень большой опасностью для региона

Нынешняя ситуация вокруг Израиля является очень большой опасностью для региона. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, российская сторона считает, что необходимо как можно скорее выводить сложившуюся ситуацию в мирное русло, "ибо продолжение вот такого витка насилия, безусловно, чревато дальнейшей эскалацией и разрастанием этого конфликта".

"Это большая опасность для региона, поэтому мы крайне обеспокоены", — подчеркнул представитель Кремля.

Песков: Информации о пострадавших в Израиле или Палестине россиянах не поступало

Песков: Информации о пострадавших в Израиле или Палестине россиянах не поступало

Лайф ранее сообщал, что территорию Израиля 7 октября обстреляли из сектора Газа. Затем в страну проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально объявил о переходе в состояние войны. Обе стороны несут потери: известно о 700 погибших израильтянах, а с палестинской стороны — о 493 погибших и около 2750 раненых. Число израильских военных, погибших в боях с ХАМАС, достигло 73. Россия не исключает вывоза своих граждан с территории Израиля, если того потребует ситуация.

Обложка ©

Getty Images / Ilia Yefimovich / picture alliance

Александр Юнашев
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