В ЦАХАЛ заявили, что Израиль отвечает артиллерийским огнём на удары из Ливана

Представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) прокомментировали информацию о том, что еврейскими военными были зафиксированы удары, нанесённые с территории Ливана. По словам военных, они отвечают артиллерийским огнём на данные обстрелы.

"В ответ на запуски, которые, как было выявлено, были произведены с территории Ливана в сторону территории Израиля, солдаты Армии обороны Израиля на данный момент отвечают артиллерийским огнём", — говорится в заявлении.