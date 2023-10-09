В ЦАХАЛ заявили, что Израиль отвечает артиллерийским огнём на удары из Ливана
Представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) прокомментировали информацию о том, что еврейскими военными были зафиксированы удары, нанесённые с территории Ливана. По словам военных, они отвечают артиллерийским огнём на данные обстрелы.
"В ответ на запуски, которые, как было выявлено, были произведены с территории Ливана в сторону территории Израиля, солдаты Армии обороны Израиля на данный момент отвечают артиллерийским огнём", — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что ЦАХАЛ ликвидировала вооружённую группу, проникшую в страну из Ливана. "Хезболла" настаивает, что не планирует вести боевые действия, если ЦАХАЛ не будет наносить удары по её объектам. Армия Израиля в свою очередь сообщила об ударах авиации по территории Ливана.
Напомним, боевые действия в регионе начались 7 октября, когда территорию Израиля обстреляли из сектора Газа, после чего в страну проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны и начал наносить удары по сектору Газа. Обе стороны несут страшные потери: по последней информации, жертвами конфликта стали свыше 900 граждан Израиля, более 2,6 тысячи ранены. Палестинские власти сообщили, что в секторе Газа в результате ответных ударов ЦАХАЛ погибло 687 человек и ранено более 3700. Сегодня палестинское радикальное движение ХАМАС сообщило о готовности обсуждать перемирие с Израилем.
ТАСС / ЕРА / ATEF SAFADI