Песков опроверг слова Зеленского о желании РФ развязать войну на Ближнем Востоке
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил высказывание Владимира Зеленского о том, что Россия якобы хочет развязать войну на Ближнем Востоке. Он отметил, что подобные заявления не имеют под собой никаких оснований.
В ответ на вопрос журналистов, как в Кремле относятся к словам Зеленского о том, что Москва якобы стремится развязать войну на Ближнем Востоке, Песков сказал: "Негативно. Они совершенно не имеют под собой никаких оснований".
Напомним, 7 октября территорию Израиля обстреляли из сектора Газа. После этого в страну проникли палестинские радикалы движения ХАМАС. Они объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны. Обе стороны несут страшные потери: жертвами стали более 900 израильтян и более 700 палестинцев. Известно, что Россия работает над планом эвакуации россиян из сектора Газа. В Посольстве РФ не исключили вероятность организации вывозных рейсов из Израиля. По последним данным, число погибших в Израиле россиян выросло до двух.
LIFE / Павел Баранов