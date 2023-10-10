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10 октября, 09:22

Песков опроверг слова Зеленского о желании РФ развязать войну на Ближнем Востоке

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил высказывание Владимира Зеленского о том, что Россия якобы хочет развязать войну на Ближнем Востоке. Он отметил, что подобные заявления не имеют под собой никаких оснований.

В ответ на вопрос журналистов, как в Кремле относятся к словам Зеленского о том, что Москва якобы стремится развязать войну на Ближнем Востоке, Песков сказал: "Негативно. Они совершенно не имеют под собой никаких оснований".

В поведении Зеленского заметили необычную деталь на фоне конфликта в Израиле

В поведении Зеленского заметили необычную деталь на фоне конфликта в Израиле

Напомним, 7 октября территорию Израиля обстреляли из сектора Газа. После этого в страну проникли палестинские радикалы движения ХАМАС. Они объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны. Обе стороны несут страшные потери: жертвами стали более 900 израильтян и более 700 палестинцев. Известно, что Россия работает над планом эвакуации россиян из сектора Газа. В Посольстве РФ не исключили вероятность организации вывозных рейсов из Израиля. По последним данным, число погибших в Израиле россиян выросло до двух.

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LIFE / Павел Баранов

Иван Косицын
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