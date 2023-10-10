Песков опроверг слова Зеленского о желании РФ развязать войну на Ближнем Востоке

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил высказывание Владимира Зеленского о том, что Россия якобы хочет развязать войну на Ближнем Востоке. Он отметил, что подобные заявления не имеют под собой никаких оснований.

В ответ на вопрос журналистов, как в Кремле относятся к словам Зеленского о том, что Москва якобы стремится развязать войну на Ближнем Востоке, Песков сказал: "Негативно. Они совершенно не имеют под собой никаких оснований".