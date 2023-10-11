Дипмиссия РФ прокомментировала данные о жертвах среди россиян в Палестине

Информации о жертвах среди россиян на территории Палестины не поступало. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Представительства РФ при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова.

"Такой информации нет", — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

Также Зарипова добавила, что в настоящее время нет подтверждённой информации о том, есть ли среди заложников ХАМАС российские граждане.