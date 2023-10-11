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11 октября, 09:50

Дипмиссия РФ прокомментировала данные о жертвах среди россиян в Палестине

Представительство РФ: Данных о погибших среди россиян в Палестине не поступало

Информации о жертвах среди россиян на территории Палестины не поступало. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Представительства РФ при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова.

"Такой информации нет", — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

Также Зарипова добавила, что в настоящее время нет подтверждённой информации о том, есть ли среди заложников ХАМАС российские граждане.

Ранее Лайф сообщал, что число погибших в Израиле россиян выросло до четырёх. Ещё шестеро граждан РФ, по данным дипломатов, числятся пропавшими без вести.


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Напомним, 7 октября территорию Израиля обстреляли из сектора Газа. Затем в страну проникли палестинские радикалы движения ХАМАС. Они объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса". После этого Израиль заявил о переходе в состояние войны. По последним данным, в результате боевых действий погибло более 1,2 тысячи израильтян и 900 палестинцев.

Обложка ©

Getty Images / Issam Rimawi / Anadolu Agency

Наталья Исакова
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