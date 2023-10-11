Дипмиссия РФ прокомментировала данные о жертвах среди россиян в Палестине
Представительство РФ: Данных о погибших среди россиян в Палестине не поступало
Информации о жертвах среди россиян на территории Палестины не поступало. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Представительства РФ при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова.
"Такой информации нет", — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.
Также Зарипова добавила, что в настоящее время нет подтверждённой информации о том, есть ли среди заложников ХАМАС российские граждане.
Ранее Лайф сообщал, что число погибших в Израиле россиян выросло до четырёх. Ещё шестеро граждан РФ, по данным дипломатов, числятся пропавшими без вести.
Напомним, 7 октября территорию Израиля обстреляли из сектора Газа. Затем в страну проникли палестинские радикалы движения ХАМАС. Они объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса". После этого Израиль заявил о переходе в состояние войны. По последним данным, в результате боевых действий погибло более 1,2 тысячи израильтян и 900 палестинцев.
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