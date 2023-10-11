ООН: Израиль ударил по семи объектам в секторе Газа, дающим воду 1,1 млн человек
Удары Израиля повредили семь объектов в секторе Газа, снабжающих водой свыше 1,1 миллиона человек. Об этом заявили в Управлении Организации Объединённых Наций (ООН) по координации гуманитарных вопросов.
"Израильские авиаудары нанесли ущерб семи объектам, которые обеспечивали водоснабжением и санитарией более 1 100 000 человек", — отметили там.
В заявлении управления также сказано, что в ряде районов на улицах фиксируется скопление сточных вод и твёрдых отходов, опасных для здоровья.
Как сообщал Лайф 9 октября, глава Минобороны Израиля Йоав Галант отдал приказ о полной блокаде сектора Газа. После этого глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель обвинил Иерусалим в нарушении международного права. Он подчеркнул, что главы МИД стран объединения против блокады, отключения электричества и отсутствия доступа к воде и еде. Министры потребовали открыть гуманитарные коридоры, которые помогут людям покинуть территорию.
Напомним, 7 октября радикальная группировка ХАМАС атаковала Израиль ракетами и объявила о начале операции "Наводнение Аль-Акса". После этого Израиль заявил о переходе в состояние войны. На данный момент погибло больше тысячи человек с каждой стороны. Владимир Путин выразил сожаление в связи с трагическими событиями и назвал эти боевые действия ярким примером провала политики США на Ближнем Востоке. Также глава государства подчеркнул, что необходимо стремиться успокоить конфликт, иначе последствия могут оказаться катастрофическими.
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