ООН: Израиль ударил по семи объектам в секторе Газа, дающим воду 1,1 млн человек

Удары Израиля повредили семь объектов в секторе Газа, снабжающих водой свыше 1,1 миллиона человек. Об этом заявили в Управлении Организации Объединённых Наций (ООН) по координации гуманитарных вопросов.

"Израильские авиаудары нанесли ущерб семи объектам, которые обеспечивали водоснабжением и санитарией более 1 100 000 человек", — отметили там.