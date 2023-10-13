Захарова описала позицию США по Израилю фразой "Разгребать будут остальные"
Захарова: США в Израиле сделали всё что могли, разгребать будут все остальные
Действия США в Израиле "будут разгребать все остальные", они же "что могли — уже сделали". Так прокомментировала заявление властей США об отсутствии планов отправлять своих военных в Израиль официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она напомнила про финансовый кризис в 2008 году из-за коллапса американского рынка недвижимости. Тогда специально для спасения планеты была создана "Группа двадцати" (G20).
"И так каждый раз. Исключительные наделают делов в "прекрасном саду", а "джунглям" мучиться от зловония и убирать за цивилизованными", — написала Захарова в телеграм-канале.
Как ранее писал Лайф, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что Соединённые Штаты пока не планируют отправлять своих военных в Израиль. Позже, однако, президент США Джо Байден выразил готовность направить на Ближний Восток дополнительные военные силы в случае необходимости.
Напомним, 7 октября сектор Газа нанёс массовый ракетный удар по территории Израиля. После этого в страну проникли палестинские радикалы движения ХАМАС, объявившие о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израиль, в свою очередь, официально заявил о переходе в состояние войны. Обе стороны несут серьёзные потери, страдают и мирные жители. По последним данным, в результате боевых действий погибли около 1200 израильтян. В свою очередь, Министерство здравоохранения Палестины заявило о 1537 жертвах ударов ЦАХАЛ и 6612 раненых.
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