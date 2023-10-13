Захарова описала позицию США по Израилю фразой "Разгребать будут остальные"

Действия США в Израиле "будут разгребать все остальные", они же "что могли — уже сделали". Так прокомментировала заявление властей США об отсутствии планов отправлять своих военных в Израиль официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила про финансовый кризис в 2008 году из-за коллапса американского рынка недвижимости. Тогда специально для спасения планеты была создана "Группа двадцати" (G20).

"И так каждый раз. Исключительные наделают делов в "прекрасном саду", а "джунглям" мучиться от зловония и убирать за цивилизованными", — написала Захарова в телеграм-канале.