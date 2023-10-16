Журналист Медведев раскрыл, возможно ли создать суверенную Палестины, как предложил Путин
Журналист Медведев: Вопрос с созданием суверенной Палестины зависит от гибкости
Вопрос с созданием суверенной Палестины, как предлагает президент России Владимир Путин, зависит от умения или неумения конфликтующих сторон договариваться. Об этом в новом выпуске шоу "Дайте сказать!" заявил известный журналист Андрей Медведев, в прошлом корреспондент ВГТРК в Палестине.
Журналист Медведев рассказал, возможно ли создать суверенную Палестины, как предложил Путин. Видео © VК / "Дайте сказать!"
"Изначально так было задумано, что на этой территории возникают два государства вполне себе независимых. Но, как мне видится, повторюсь, это вопрос умения или неумения договариваться, вопрос гибкости. Понимаете, ведь под воздействием внешних обстоятельств в какой-то момент Израиль был поставлен в ситуацию. У него особо не было вариантов: или он воюет и тогда сохраняет хотя бы какую-то территорию <...> или он не воюет — тогда соседние арабские государства его поглощают", — пояснил Медведев.
Он также напомнил, что арабы в значительной степени ранее находились под влиянием Британии и отчасти Франции. Параллельно с этим началось масштабное переселение евреев на Ближний Восток и Лондон понимал, что это государство не удастся взять себе под контроль, но в то же время полагал, что Средиземноморье является "коронной вотчиной" еврейского народа. Переломной точкой стал 1947 год, когда Британия начала деколонизацию. И тут появляется ещё и только что возникший Израиль, который постепенно начинает "поддавливать" палестинцев. Впоследствии появляется арабский терроризм. И все эти события, которые происходили на Ближнем Востоке, в итоге привели в ту точку, где мы сегодня все находимся, резюмировал Медведев.
Полный выпуск "Дайте сказать!" с Андреем Медведевым можно посмотреть во "ВКонтакте". На YouTube же без объяснения причин заблокировали аккаунт ток-шоу, в котором четыре девушки-ведущие обсуждали с экспертами важные события в России и мире.
По последним данным, под обломками разрушенных зданий в секторе Газа пропало более тысячи человек. В общей сложности с 7 октября погибло свыше 2700 человек, почти 11 000 получили ранения. Также из-за боевых действий погибло свыше 1400 израильтян, ранено более 3500. Накануне стало известно, что ХАМАС удерживает в плену 155 гражданских заложников.
Напомним, обострение конфликта на Ближнем Востоке началось 7 октября с ракетных ударов, которые по Израилю нанесла радикальная группировка ХАМАС. Участники движения вторглись на территорию еврейского государства и объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса". В ответ на это израильская армия начала наносить массированные авиаудары по сектору Газа.
Кадр из видео VК / "Дайте сказать!"