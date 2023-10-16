Журналист Медведев раскрыл, возможно ли создать суверенную Палестины, как предложил Путин

Вопрос с созданием суверенной Палестины, как предлагает президент России Владимир Путин, зависит от умения или неумения конфликтующих сторон договариваться. Об этом в новом выпуске шоу "Дайте сказать!" заявил известный журналист Андрей Медведев, в прошлом корреспондент ВГТРК в Палестине.

Журналист Медведев рассказал, возможно ли создать суверенную Палестины, как предложил Путин. Видео © VК / "Дайте сказать!"

"Изначально так было задумано, что на этой территории возникают два государства вполне себе независимых. Но, как мне видится, повторюсь, это вопрос умения или неумения договариваться, вопрос гибкости. Понимаете, ведь под воздействием внешних обстоятельств в какой-то момент Израиль был поставлен в ситуацию. У него особо не было вариантов: или он воюет и тогда сохраняет хотя бы какую-то территорию <...> или он не воюет — тогда соседние арабские государства его поглощают", — пояснил Медведев.

Он также напомнил, что арабы в значительной степени ранее находились под влиянием Британии и отчасти Франции. Параллельно с этим началось масштабное переселение евреев на Ближний Восток и Лондон понимал, что это государство не удастся взять себе под контроль, но в то же время полагал, что Средиземноморье является "коронной вотчиной" еврейского народа. Переломной точкой стал 1947 год, когда Британия начала деколонизацию. И тут появляется ещё и только что возникший Израиль, который постепенно начинает "поддавливать" палестинцев. Впоследствии появляется арабский терроризм. И все эти события, которые происходили на Ближнем Востоке, в итоге привели в ту точку, где мы сегодня все находимся, резюмировал Медведев.