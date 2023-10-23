Из-за ударов армии Израиля разрушена мечеть в секторе Газа

В результате авиаударов Армии обороны Израиля в Газе оказалась разрушена мечеть Ан-Нур аль-Мухаммади. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera. Уточняется, что данное религиозное сооружение находится в центре города Газы. Информации о погибших и пострадавших в результате случившегося пока нет.