Из-за ударов армии Израиля разрушена мечеть в секторе Газа
В результате авиаударов Армии обороны Израиля в Газе оказалась разрушена мечеть Ан-Нур аль-Мухаммади. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera. Уточняется, что данное религиозное сооружение находится в центре города Газы. Информации о погибших и пострадавших в результате случившегося пока нет.
Ранее Лайф рассказывал о другом ударе Израиля — по домам и мечети на севере сектора Газа. По данным палестинского информагентства WAFA, израильские военные самолёты совершили несколько налётов на два дома в районе Аль-Тернис и мечеть Аль-Альбани в лагере Джабалия на севере сектора Газа. В результате погибло по меньшей мере 13 человек. До этого армия Израиля нанесла удар по территории мечети в городе Нусейрат, расположенном в центральной части сектора Газа.
Напомним, вооружённое противостояние Израиля и ХАМАС началось 7 октября и длится уже больше двух недель. Изначально из сектора Газа обстреляли территорию Израиля. Затем палестинские радикалы движения ХАМАС проникли на израильскую территорию. Они объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны. С обеих сторон погибли уже тысячи мирных жителей. Израильская армия назвала неизбежной наземную операцию в Газе, если ХАМАС не сдастся и не освободит пленных. Недавно также стало известно, что Израиль не намерен передавать никакую гуманитарную помощь для жителей сектора Газа.
ТАСС / Zuma