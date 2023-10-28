Израиль отзывает дипломатов из Турции после заявлений Эрдогана о секторе Газа

В МИД Израиля заявили, что государство отзывает своих дипломатов из Турции после заявления президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана касаемо сектора Газа. Об этом сообщает Haaretz со ссылкой на публикацию министра иностранных дел Израиля Эли Коэна.

"На фоне обострения тона заявлений Турции я распорядился отозвать наших дипломатических представителей из Турции с целью переоценки израильско-турецких отношений", — отмечено в сообщении дипломата.

Эрдоган высказался о поддержке Палестины в конфликте на Ближнем Востоке. Видео © X (Twitter) / aslandegirmenci

Отмечается, что этот шаг еврейское государство делает для "переоценки израильско-турецких отношений".

Ранее Эрдоган в шарфе с палестинским флагом прибыл на митинг в стамбульский аэропорт имени Ататюрка. Сегодня утром турецкий президент призвал граждан прийти туда и поддержать Палестину. По его словам, в акции приняло участие около полутора миллиона человек. Турецкий лидер выступил с обращением, в ходе которого жёстко осудил действия Израиля и призвал к немедленному прекращению огня в секторе Газа. Он подчеркнул, что те, кто плакал по погибшим на Украине, не выразили сочувствия жертвам на территории Газы.