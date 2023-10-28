Израиль отзывает дипломатов из Турции после заявлений Эрдогана о секторе Газа
В МИД Израиля заявили, что государство отзывает своих дипломатов из Турции после заявления президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана касаемо сектора Газа. Об этом сообщает Haaretz со ссылкой на публикацию министра иностранных дел Израиля Эли Коэна.
"На фоне обострения тона заявлений Турции я распорядился отозвать наших дипломатических представителей из Турции с целью переоценки израильско-турецких отношений", — отмечено в сообщении дипломата.
Эрдоган высказался о поддержке Палестины в конфликте на Ближнем Востоке. Видео © X (Twitter) / aslandegirmenci
Отмечается, что этот шаг еврейское государство делает для "переоценки израильско-турецких отношений".
Ранее Эрдоган в шарфе с палестинским флагом прибыл на митинг в стамбульский аэропорт имени Ататюрка. Сегодня утром турецкий президент призвал граждан прийти туда и поддержать Палестину. По его словам, в акции приняло участие около полутора миллиона человек. Турецкий лидер выступил с обращением, в ходе которого жёстко осудил действия Израиля и призвал к немедленному прекращению огня в секторе Газа. Он подчеркнул, что те, кто плакал по погибшим на Украине, не выразили сочувствия жертвам на территории Газы.
Военное противостояние между Израилем и сектором Газа началось 7 октября после того, как члены палестинского движения ХАМАС нанесли удар, вторглись на израильскую территорию и захватили заложников. Израиль в ответ начал массированные бомбардировки Газы, счёт жертвам конфликта идёт на тысячи.
27 октября Армия обороны Израиля объявила о расширении наземных манёвров в секторе Газа. Вечером того же дня СМИ сообщили о движении танков ЦАХАЛ в сторону Газы. После этого группировка Бригады Изз ад-Дин аль-Кассама, которая является боевым крылом движения ХАМАС, сообщила об ожесточённых столкновениях с ЦАХАЛ на севере и востоке сектора Газа. Позже член руководства ХАМАС за рубежом Али Барака заявил, что израильским военным не удалось добиться успеха в ночном наземном наступлении на сектор Газа. 28 октября израильский посол в РФ Александр Бен Цви заявил о том, что ЦАХАЛ пока ещё не начинала широкомасштабную наземную операцию в секторе Газа. Однако МИД РФ подчеркнул, что Израиль приступил к наземной операции.
ТАСС / Валерий Шарифулин