Прокуратура проверяет певца Шарлота по статье о возбуждении ненависти
Прокуратура начала проверку публикаций певца Шарлота на признаки нарушения статьи УК РФ "Возбуждение ненависти либо вражды". Ранее артист публично сжёг российский паспорт, а также порвал большую георгиевскую ленту в виде буквы Z.
Как пишет SHOT, проверить артиста ранее призывали глава ФПБК Виталий Бородин, Екатерина Мизулина и самарские силовики. Сейчас Шарлот отбывает 13 суток административного ареста в Петербурге за хулиганство. Он устроил дебош в аэропорту Пулково, когда его задерживали силовики после возвращения из эмиграции.
Напомним, Эдуарда Шарлота задержали в ночь на 22 ноября в аэропорту Санкт-Петербурга, куда он прилетел из Еревана. Летом утративший популярность певец выступил с провокационными высказываниями и даже сжёг на камеру российский паспорт. Кроме того, он заявил, что не считает себя гражданином РФ и хочет переехать в Киев. Выходки Шарлота без внимания не остались — общественники обратились с жалобой в полицию. Но спустя время певец затосковал по родине и решил вернуться в Россию на деньги фанатов. Также он извинился за сжигание паспорта. На артиста оформили протоколы по трём административным статьям, а его отец отказался защищать сына. Лайф узнал, что Шарлоту грозит реальный срок из-за видео с георгиевской лентой.
Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sharl.ot