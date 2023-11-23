Прокуратура проверяет певца Шарлота по статье о возбуждении ненависти

Прокуратура начала проверку публикаций певца Шарлота на признаки нарушения статьи УК РФ "Возбуждение ненависти либо вражды". Ранее артист публично сжёг российский паспорт, а также порвал большую георгиевскую ленту в виде буквы Z.

Как пишет SHOT, проверить артиста ранее призывали глава ФПБК Виталий Бородин, Екатерина Мизулина и самарские силовики. Сейчас Шарлот отбывает 13 суток административного ареста в Петербурге за хулиганство. Он устроил дебош в аэропорту Пулково, когда его задерживали силовики после возвращения из эмиграции.