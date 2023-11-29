В Абхазии прошли похороны корреспондента российского информагентства
В Сухуме простились с корреспондентом РИА "Новости" Дмитрием Статейновым
Дмитрий Статейнов. Обложка VK / !!! ДМИТРИЙ СТАТЕЙНОВ - ТВОРЧЕСТВО !!!
В Абхазии прошли похороны корреспондента РИА "Новости" Дмитрия Статейнова. В последний путь журналиста проводили 28 ноября в столице республики — городе Сухуме, сообщает агентство.
Проститься с ним пришли сотни человек, среди которых были родные и близкие, друзья, коллеги, а также представители общественности, Минобороны Абхазии, Общественной палаты и республиканского Союза журналистов. Они отметили высокий профессионализм Статейнова и его человеческие качества.
41-летний журналист умер 24 ноября в Ростове-на-Дону, куда прибыл для участия в конференции, у него произошёл сердечный приступ. За годы работы он снял несколько документальных фильмов об участии абхазов в Великой Отечественной войне, а также принимал участие в некоторых местных проектах.
Ранее Лайф рассказывал, как в Москве проводили военкора Бориса Максудова, который погиб в зоне специальной военной операции. 22 ноября его атаковали ВСУ с помощью беспилотника. В этот момент журналисты снимали репортаж на Запорожском направлении. В итоге Максудов получил осколочные ранения, а спустя день стало известно о его смерти. Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв заявил, что Максудов погиб смертью отважного героя. Свои соболезнования выразили представитель Кремля Дмитрий Песков и телеведущая Ольга Скабеева, а также губернатор Запорожья Евгений Балицкий. Президент России Владимир Путин даже наградил военкора орденом Мужества посмертно.