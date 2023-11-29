В Абхазии прошли похороны корреспондента российского информагентства

В Абхазии прошли похороны корреспондента РИА "Новости" Дмитрия Статейнова. В последний путь журналиста проводили 28 ноября в столице республики — городе Сухуме, сообщает агентство.

Проститься с ним пришли сотни человек, среди которых были родные и близкие, друзья, коллеги, а также представители общественности, Минобороны Абхазии, Общественной палаты и республиканского Союза журналистов. Они отметили высокий профессионализм Статейнова и его человеческие качества.