В ОП Москвы сравнили инициативную группу по выдвижению Путина со всем российским обществом
Член ОП Москвы Данилин: В Путине россияне видят образ надежды и сильного лидера
9 декабря в московском штабе Общероссийского народного фронта (ОНФ) состоялось заседание инициативной группы по выдвижению действующего главы государства Владимира Путина кандидатом в президенты РФ на предстоящих выборах. Данная группа, по мнению доцента Финансового университета при Правительстве РФ, директора Центра политического анализа, члена Общественной палаты Москвы Павла Данилина, является отражением всего российского общества.
"Не зря показатели социологии говорят о том, что поддержка решения Путина баллотироваться составляет больше 70%. Действительно, в Путине самые разные группы населения видят образ надежды, образ уверенности, образ сильного лидера, который даёт им уверенность в будущем дне. И Путин доказал, что он способен на то, чтобы отвечать чаяниям народа и отвечать на запрос населения своей многолетней работой", — отметил эксперт в беседе с Лайфом.
Данилин добавил, что инициативная группа, как и всё российское общество, единодушно хотела бы видеть Путина президентом. Член ОП Москвы напомнил, что в ней состоят известные представители самых разных профессий.
"Первые лица, как мы видим, это как раз представители всего общества, предприниматели — [Александр] Шохин, артисты — [Полина] Гагарина, [Владимир] Машков, наука — [Михаил] Ковальчук, политики — Владимир Васильев, Антон Демидов, это спорт — [Александр] Карелин, шахматист [Сергей] Карякин и гимнаст Никита Нагорный. Это Герои России — [Артём] Жога, это врачи — [Марьяна] Лысенко", — заключил Данилин.
Как сообщал Лайф, 8 декабря российский лидер Владимир Путин объявил об участии в предстоящих в 2024 году президентских выборах. Глава государства сделал это в разговоре со спикером парламента ДНР, комбатом "Спарты" Артёмом Жогой. Военный обратился к Путину от лица жителей воссоединённых территорий, которые попросили президента принять участие в выборах. Также главу государства поддержали многие общественные деятели и политики, в том числе главврач московской городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко, мэр Москвы Сергей Собянин, зампред СБ Дмитрий Медведев, глава Крыма Сергей Аксёнов, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и другие. А 9 декабря в московском штабе Общероссийского народного фронта прошло заседание инициативной группы по выдвижению Путина.