В ОП Москвы сравнили инициативную группу по выдвижению Путина со всем российским обществом

9 декабря в московском штабе Общероссийского народного фронта (ОНФ) состоялось заседание инициативной группы по выдвижению действующего главы государства Владимира Путина кандидатом в президенты РФ на предстоящих выборах. Данная группа, по мнению доцента Финансового университета при Правительстве РФ, директора Центра политического анализа, члена Общественной палаты Москвы Павла Данилина, является отражением всего российского общества.

"Не зря показатели социологии говорят о том, что поддержка решения Путина баллотироваться составляет больше 70%. Действительно, в Путине самые разные группы населения видят образ надежды, образ уверенности, образ сильного лидера, который даёт им уверенность в будущем дне. И Путин доказал, что он способен на то, чтобы отвечать чаяниям народа и отвечать на запрос населения своей многолетней работой", — отметил эксперт в беседе с Лайфом.

Данилин добавил, что инициативная группа, как и всё российское общество, единодушно хотела бы видеть Путина президентом. Член ОП Москвы напомнил, что в ней состоят известные представители самых разных профессий.